Valentijn ziet af van aankoop elektrische wagen: “Krijgen van stad geen toestemming om wagen via kabel op te laden” Yannick De Spiegeleir

26 februari 2019

20u36 0 Gent Met een dak vol zonnepanelen overwoog Valentijn Van Baelen als milieubewuste burger om een elektrische wagen aan te kopen. Het politiereglement van Gent laat echter niet toe dat hij de auto oplaadt via een kabel die over de stoep loopt. “Ik zie geen andere optie dan met mijn oude dieselwagen te blijven rondrijden”, klinkt het.

Valentijn en zijn gezin zijn milieubewust. Hun dak ligt vol zonnepanelen. “De energie die we daarmee opwekken, zouden we graag deels gebruikt hebben voor het opladen van een elektrische wagen”, vertelt de man. Voor hij overging tot de aankoop van de milieuvriendelijke wagen met een prijskaartje dat kan oplopen tot 40.000 euro informeerde de bewoner van de wijk Muide-Meulestede zich bij de bevoegde stadsdiensten over de mogelijkheid om zijn wagen op te laden via een kabel die over de straat loopt.

Daar bleek het schoentje te knellen. “Blijkbaar is dit niet toegelaten door het lokaal politiereglement.” Ook voor de alternatieve oplossingen die hij suggereerde, kreeg Valentijn nul op het rekest. “Er bestaan systemen zoals een mat of een kabelgoot die kunnen voorkomen dat voorbijgangers zouden struikelen over de kabel. Een voorstel om bij wijze van proefproject een kabelgoot te voorzien aan ons huis, werd afgewezen.”

Opladen aan een publieke laadpaal, zoals hem werd voorgesteld, ziet Valentijn niet zitten. “Door de komst van de nieuwe digitale meters zouden we onze wagen kunnen opladen op het moment dat onze zonnepanelen werken, waardoor we het net minder belasten. Bij oplaadpunten moet je nog bijbetalen voor de elektriciteit.” Ook autodelen is voor Valentijn en zijn gezin geen optie. “Het is erg onpraktisch, zeker als je jonge kinderen hebt. Wij doen eigenlijk al onze verplaatsingen al jaar en dag met de fiets, behalve bij onvoorziene omstandigheden, reizen, grote inkopen bij de supermarkt of familie-uitstappen.”

Valentijn voelt zich in de steek gelaten door het stadsbestuur. “We zouden een bouwaanvraag kunnen doen voor een garage of verhuizen naar een woning met een oprit, maar onze beste optie blijkt voorlopig om met onze oude dieselwagen te blijven rondrijden. Een jammere zaak, zeker met Groen in het stadsbestuur.”

Schepen Filip Watteeuw (Groen), bevoegd voor het openbaar domein, bevestigt dat het niet toegelaten is om een kabel over de stoep te laten lopen, ook niet met een kabelgoot. “Ik begrijp dat dit vervelend is voor de betrokken persoon, maar als we hiervoor toelating geven en er valt iemand over de kabel, zal de schade niet op hem verhaald worden, maar wel op de stad. Als we dit toestaan moeten we dat uiteraard voor alle Gentenaars doen en dan zou het niet lang duren alvorens er een wildgroei ontstaat aan kabelgoten en dat lijkt ons ook niet wenselijk. Het is niet de bedoeling dat de publieke ruimte wordt geprivatiseerd.” Watteeuw wijst er op dat het stadsbestuur in samenwerking met Eandis werk van maakt om het aantal publieke laadpalen op te trekken in Gent. “Het is de ambitie om tegen 2020 162 publieke laadpalen te voorzien.” Voor Valentijn is het een schrale troost. “Als de overheid er zelf niet in slaagt om een deftige infrastructuur te organiseren om elektrisch rijden mogelijk te maken, zullen we de boot missen.”