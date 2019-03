Vakantie? Dan neemt minister Weyts zoon Gust (10) gewoon mee Sabine Van Damme

04 maart 2019

12u30 0 Gent Waar naartoe met de kinderen in de vakantie? Het is een prangende vraag die werkende ouders zich meermaals per jaar moeten stellen. Ook minister Ben Weyts. Die nam zijn zoon Gust (10) vandaag gewoon mee naar het werk.

Persconferentie in Gent, over Blue-Bike vandaag. Op de eerste rij een opmerkelijke gast. Gust Weyts (10), zoon en evenbeeld van minister Ben Weyts. Gust heeft krokusvakantie en vader Ben had blijkbaar geen opvang. Of wilde zijn zoon gewoon even laten proeven van zijn job, dat kan ook. In elke geval. Gust luisterde aandachtig als zijn vader een toespraak hield, maar raakte al snel verveeld bij de andere toespraken. Dan ging hij met zijn hoofd tegen papa zijn schouder hangen. De jongen ontpopte zich daarna wel nog tot een fotograaf-in-spe, toen hij tijdens het officiële fotomoment vrolijk met de gsm in aanslag tussen de andere fotografen ging staan. Met onderstaande foto op het Twitter-profiel van de minister als resultaat.