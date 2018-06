Vader voor rechtbank voor bestelen escorte 21 juni 2018

02u55 0

Een vader van twee uit het Gentse staat terecht voor de correctionele rechtbank omdat hij een escorte heeft bestolen. De man bekent de feiten. Hij had een afspraak met een escorte voor 200 euro. Opeens moest de vrouw evenwel meer gevraagd hebben. De man nam op zijn manier wraak: terwijl hij en de escorte na de afspraak samen in de auto reden, liet hij haar met een smoesje uitstappen. Dan scheurde hij weg, samen met de handtas van de escorte. De vrouw liet hij achter, en ze diende klacht in. Het parket vraagt een korte celstraf. De man zelf daagde niet op voor de zitting, volgens zijn advocate "omdat hij niet durfde". Hij riskeert een werkstraf, al leek rechter Anthony Van Mol daar niet happig om gezien de afwezigheid van de beklaagde. (OSG)