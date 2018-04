Vader die baby doodschudde, krijgt zes jaar cel DOCHTER VAN 5 MAANDEN OUD STIERF AAN HERSENBLOEDING KOEN BATEN

21 april 2018

03u02 0 Gent Gentenaar Wim G. (37) is veroordeeld tot 6 jaar cel nadat hij op 1 oktober 2013 in Aalst zijn babydochter van 5 maanden doodschudde. De vader kon niet om met het gehuil van de baby waardoor hij haar meermaals mishandelde. Ze stierf uiteindelijk aan een hersenbloeding. "Zonder al dit geweld was het kind nog in leven", zegt rechter Marlies Vanden Avenne.

Vijf jaar geleden, in mei 2013, hadden Wim G. en zijn toenmalige vriendin Kimberly financiële problemen. Het koppelde verhuisde regelmatig en Wim nam grotendeels de zorg voor hun pasgeboren dochter op zich. Alleen was hij niet bekwaam om een kind goed op te voeden. "Het voortdurende gehuil van zijn dochter kon hij niet meer aan. Meermaals per maand kneep hij in haar gezicht. In augustus van 2013 brak hij zelf haar arm en schudde hij haar door elkaar."





Op 1 oktober 2013 schudde hij zijn dochter van vijf maanden zo hevig door elkaar dat het haar fataal werd. Ze stierf aan een hersenbloeding. Uit onderzoek bleek dat ze al eerder een bloeding in de hersenen had opgelopen. De beklaagde zelf had een immature persoonlijkheid en was gemiddeld begaafd, waardoor hij niet wist wat te doen. Er werd nooit hulp gezocht om zich hierin te laten begeleiden.





"De beklaagde is over de hele lijn schuldig aan het overlijden van zijn dochter. Hij wou Maythe een warm nest geven en geborgenheid creëren voor zijn dochter, maar hij deed net het tegenovergestelde, met deze dramatische gebeurtenissen tot gevolg", zegt rechter Vanden Avenne. "Zonder al dit geweld had het meisje nog geleefd. De zwaksten van onze maatschappij schade toebrengen moet gestraft worden met een duidelijk signaal", zegt ze.





Spijtbetuiging

Wim G. had het tijdens zijn proces bijzonder moeilijk en drukte meermaals zijn spijt uit.





De advocaat van de beklaagde, Raan Colman vond tijdens de behandeling van het dossier dat de redelijke termijn al was overschreden en dat het voor de cliënt al zwaar genoeg was om hier zijn hele leven mee om te gaan. De rechtbank van Dendermonde hield hier mee rekening in het vonnis. "De lange periode waarin deze zaak hangende was, is in rekening genomen voor de opgelegde celstraf", besluit de rechter.





Schadevergoeding

Behalve de gevangenisstraf moet de beklaagde ook een schadevergoeding betalen aan zijn ex-vriendin. Het is nog niet duidelijk of er in beroep zal gegaan worden tegen de straf.