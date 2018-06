UZ-patiëntjes genieten van muziek aan bed 02 juni 2018

Het was een stuk lawaaieriger dan normaal in het kinderziekenhuis Prinses Elisabeth van het UZ Gent. Een delegatie van het Symfonieorkest Vlaanderen kwam er de boel opvrolijken, en dat de hele namiddag lang. Met 15 mensen werd eerst een concert gegeven in de wachtzaal van de polikliniek. Dat maakte het wachten meteen een stuk aangenamer. Maar ook de patiëntjes die opgenomen zijn, kregen hun deel. Op verschillende afdelingen van het ziekenhuis werden miniconcertjes gegeven. De kindjes die niet te ziek waren, konden deelnemen aan een workshop slagwerk. Vooraf kregen alle kinderen een zakje met knutselmateriaal om zelf instrumenten te maken. Daarna mochten ze zich uitleven. Plezier en muziek hielpen hen voor even te vergeten dat ze ziek waren, en daarmee was het opzet geslaagd.





(VDS)