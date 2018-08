UZ heeft nu ook eerste hulp bij agressievelingen 24 augustus 2018

Het UZ Gent heeft de eerste spoedgevallendienst van België met een 'springbalie'. Wanneer een agressieve patiënt zich aanbiedt aan het onthaal kan deze met één druk op de knop afgesloten worden van de rest van de spoeddienst.





Vergeleken met tien jaar geleden komen 24% meer patiënten naar de spoeddienst. "We worden ook meer met agressie geconfronteerd. We hebben het idee voor de springbalie in Nederland gehaald", legt hoofdverpleegkundige Steve D'hoker uit.





"In het verleden zat ons baliepersoneel achter glas en werd gesproken via microfoons en luidsprekers. Bijzonder onpersoonlijk. We hebben nu gekozen voor een open balie, uitgerust met een noodknop. Als die ingedrukt wordt, komt een glazen wand tussen de agressieveling en het personeel. Ook de andere patiënten in de wachtruimte worden afgesloten", zegt D'hoker. Ook tijdens het griepseizoen biedt de springbalie mogelijkheden. De wachtruimte voor de patiënten is ook beter afgeschermd van de balie. Zo hoeven patiënten hun - soms gênante - problemen niet voor de hele zaal uit de doeken te doen.





Ook de rest van de afdeling werd vernieuwd. "We hebben nu 3 in plaats van 2 triageruimtes waar de eerste diagnoses worden gesteld. We kregen er ook zes behandelingsruimtes bij waardoor we nu op 13 zitten." Aan de muren van de spoed hangen foto's van Gent waarop de ambulances van het UZ te zien zijn. (EDG)