UZ Gent veroordeeld in beroep voor personeel te weinig uit te betalen Jeffrey Dujardin

14 december 2018

17u20 0 Gent In het Gentse hof van beroep is beslist dat het UZ Gent twaalf personeelsleden moet vergoeden. De personeelsleden gingen samen met hun vakbond, de VSOA-lrb, richting de rechtbank omdat ze onderbetaald werden.

Op 29 mei 2017 oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in zijn vonnis dat het UZ Gent jarenlang meerdere personeelscategorieën systematisch onderbetaald had en dat het UZ Gent dit bewust deed. Het UZ Gent was immers vele jaren eerder ook al door het Rekenhof op de vingers getikt voor haar praktijken. Volgens de rechtbank beging het UZ Gent hierdoor een misdrijf. “De uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg was heel belangrijk omdat wanneer er sprake is van een misdrijf, men meer dan vijf jaar terug kan gaan in de tijd om de nodige bijbetalingen te vorderen”, klinkt het bij het VSOA. Het Universitair Ziekenhuis ging in beroep tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, maar het hof bevestigde het vonnis. Het UZ Gent zal nu vanaf het eerste loontekort, moeten bijbetalen aan de betrokken personeelsleden, met interest. De woordvoerder van het UZ, Karlien Wouters, bevestigt maar kon niet nog het arrest inkijken, “We respecteren de beslissing van het hof. inhoudelijk weten we nog niet waar we staan. Daarvoor moeten we het arrest eens inkijken.”