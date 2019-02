UZ Gent trakteert personeel dat met fiets naar werk komt Yannick De Spiegeleir

21 februari 2019

17u39 0 Gent Aan de tramhalte op de campus van het UZ Gent werden het fietsend personeel deze ochtend in de bloemetjes gezet.

“Alle medewerkers die minstens de helft van hun werkdagen tijdens de voorbije wintermaanden met de fiets naar het werk kwamen, krijgen een hapje en een drankje aangeboden”, zegt Karlien Wouters, persverantwoordelijke van het UZ Gent. In totaal kwamen 1.100 personeelsleden in aanmerking voor de beloning. “We doen dit om mensen die met de fiets komen te motiveren om ook tijdens de wintermaanden te blijven fietsen. Het is duurzaam, sportief én het houdt parkeerplaatsen vrij voor patiënten en bezoekers. Met de parkeerdruk op onze campus in het achterhoofd, zijn alle inspanningen om werknemers op de fiets of het openbaar vervoer te krijgen belangrijk”, klinkt het.