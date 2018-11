UZ Gent opent lounge voor ouders van vroeggeboren baby’s Yannick De Spiegeleir

16 november 2018

18u33 0

Op de afdeling Neonatale intensieve zorg heeft het UZ Gent een nieuwe ouderlounge geopend. De ouders van vroeggeboren of ziek geboren baby’s kunnen er even tot rust komen.

De ouderlounge heeft verschillende zithoeken, een keukentje, een grote eettafel en een hoekje om te kolven. “Ouders kunnen hier samen iets eten of met elkaar in contact komen”, zegt Angeline Parez, verpleegkundige op de dienst én voorzitter van vzw Dappere B-engeltjes: een initiatief van de artsen en verpleegkundigen van de betrokken dienst.

De vzw financiert projecten die niet onder de gewone ziekenhuisfinanciering vallen. Zo organiseert ze jaarlijks een terugkommoment voor ouders en kinderen die de voorbije 5 jaar op de dienst verbleven. Ook bieden ze spelmateriaal aan voor broers en zussen.

Koen Aelterman en Roosmarijn François, zijn de kersverse ouders van Senne. Hun zoontje zag al in de 24ste week het levenslicht en verblijft intussen 8 weken op de afdeling neonatale intensieve zorg. “Het is goed dat we hier vanaf nu, samen met de andere ouders, een plekje hebben waar we even afstand kunnen nemen van de hectiek op de dienst. Hier kunnen we even op adem komen”, getuigen ze.

“Ouders nemen samen met de verpleegkundigen een groot deel van de zorg op zich. Ze zijn hier vaak lange dagen. Dan is het belangrijk dat ze eens kunnen uitblazen, liefst niet te ver weg van hun baby. Daarom hebben we een ouderlounge ingericht”, licht hoofdverpleegkundige Geert Lingier toe.

De dienst Neonatale intensieve zorg van het UZ Gent vangt jaarlijks ongeveer 600 pasgeborenen op die intensieve zorg nodig hebben. Dagelijks liggen er gemiddeld 32 patiëntjes. Ze blijven er van een paar dagen tot 3 à 4 maanden.

Als meter van het project zet voormalig Studio Brusselpresentatrice en kersvers Radio 2-gezicht Siska Schoeters haar schouders onder de nieuwe ouderlounge. Ze doet dat aan de vooravond van de Internationale dag van het vroeggeboren kind.

Vanaf zaterdag is de ouderlounge open voor alle ouders met een baby op de dienst Neonatale intensieve zorg. Ze kunnen er met een pincode elke dag terecht tussen 7 en 21 uur.