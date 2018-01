UZ Gent lanceert nieuwe huisstijl 02u35 0 Foto Wannes Nimmegeers Het nieuw logo op het ziekenhuisgebouw.

Het oude logo van UZ Gent is niet meer. Gisteren werden met behulp van grote kranen de levensgrote letters U en Z op de gebouwen van het universitair ziekenhuis vervangen door het nieuwe logo. De nieuwe huisstijl kadert in de integratie van het ziekenhuis in de structuren van de UGent. Op 1 januari werd UZ Gent na 30 jaar opnieuw verenigd met de universiteit onder een rechtspersoon. "Met de nieuwe, hedendaagse beeldtaal draagt ons ziekenhuis uit dat het een sterk en vooruitstrevend merk is", legt gedelegeerd bestuurder prof. dr. Eric Mortier uit. "We werkten al nauw samen met de universiteit. Dankzij de re-integratie kunnen we elkaar nog meer versterken in onderzoek en opleiding. Meteen een bijkomende troef om nog meer topwetenschappers en -medici aan te trekken." (YDS)