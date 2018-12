UZ Gent krijgt internationale erkenning als traumacentrum voor opvang van zwaargewonden Yannick De Spiegeleir

13 december 2018

17u45 0 Gent De Nederlandse vereniging voor traumachirurgie erkent het UZ Gent als level 1-traumacentrum. De erkenning bewijst dat een multidisciplinair traumateam dag en nacht klaar staat om ernstig gekwetste kinderen en volwassenen op te vangen met de beste traumazorg.

Dit redt niet alleen levens, maar leidt ook tot zo weinig mogelijk beperkingen bij de slachtoffers op lange termijn.

Urgentiearts en diensthoofd Peter De Paepe licht het belang van deze erkenning toe: “We streven naar de beste zorg voor slachtoffers van zware ongevallen en zijn verheugd met de erkenning. Buitenlandse ervaring leert ons dat slachtoffers die in traumacentra verzorgd worden, een hogere overlevingskans hebben en op lange termijn minder risico hebben op beperkingen. Het internationale karakter van de erkenning laat ook toe om te vergelijken en van elkaar te leren.”

Belangrijkste doodsoorzaak onder 40 jaar

Een trauma of een ernstig ongeval blijft één van de voornaamste doodsoorzaken in België. Voor mensen jonger dan 40 jaar, is het zelfs de belangrijkste doodsoorzaak.

Traumanetwerk

Het behalen van deze erkenning is een extra stimulans om als universitair ziekenhuis de traumazorg verder uit te bouwen in een traumanetwerk. ‘We willen hiervoor nauwer samenwerken met elk ziekenhuis binnen onze zorgregio en met de MUG- en ambulancediensten,’ legt prof. De Paepe uit. ‘We zullen daarbij afspraken maken over hoe en waar we best zwaargewonden opvangen om hen in een samenwerkingsverband de beste zorg te bieden.’

Nederlandse vereniging voor traumachirurgie

De externe audit die leidde tot deze accreditatie, gebeurde door de Nederlandse vereniging voor traumachirurgie. Dit is een internationale accreditatie-instantie die werkt met strenge internationale eisen voor het verzekeren van kwaliteitsvolle traumaopvang. Het UZ Gent is het tweede ziekenhuis in België dat de Nederlandse erkenning ontvangt, na het UZ Leuven.