UZ-dief riskeert 15 maanden cel 02 maart 2018

Een iPhone, een rugzak, medicatie, een televisietoestel, thermometers, een stethoscoop, latex handschoenen, steriel medisch materiaal, en ga zo maar door. Een 51-jarige man stond in snelrecht voor de Gentse strafrechter voor een hele resem diefstallen in het UZ. De beklaagde is geen onbekende voor het gerecht en bekende de feiten al. Het gaat over meerdere diefstallen die hij maandenlang pleegde. Het UZ was zelfs verplicht om een bewakingagent in dienst te nemen. Het parket neemt de diefstallen niet licht op en eist vijftien maanden gevangenisstraf. Het vonnis klinkt op 15 maart. (OSG)