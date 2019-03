UZ-buurt kreunt onder parkeerdruk: “Overdag naar huis? Dan kunnen we nooit in onze straat staan” Sabine Van Damme

29 maart 2019

17u06 0 Gent De buurt rond het UZ Gent heeft het gehad met de parkeerdruk. “In onze straat staan de hele week lang personeel, bezoekers en studenten van het UZ Gent geparkeerd”, klinkt het in de Arduinstraat. “Hier sta je voor 3 euro per dag, terwijl de parking van het UZ 5 euro per uur kost. Wij willen bewonersparkeren.” De stad zal het parkeerregime in de buurt herbekijken.

Dirk Van Belle woont in de Arduinstraat, vlak achter het UZ. “In het weekend is dit de meest rustige straat die je je kan inbeelden”, vertelt hij. “Dan staan er hooguit 20 wagens geparkeerd. ’s Avonds laat op weekdagen hetzelfde verhaal. Maar overdag is het hier op weekdagen de hel. Dat begint al heel vroeg, vanaf half 7. Dan komt het personeel van het UZ toe, en daarna de studenten en de bezoekers van het ziekenhuis. Iedereen parkeert hier. Gemiddeld staan er overdag 120 auto’s in onze straat. De parking van het UZ is veel te klein én duur. Je betaalt er al snel 5 euro per uur, terwijl je hier voor 3 euro een hele dag kan staan. In de Keramiekstraat is het trouwens hetzelfde verhaal.”

“Omdat elke plek hier onmiddellijk wordt ingepikt door UZ-mensen, is er voor ons nooit plaats”, zucht Van Belle. “Riskeer je van op een weekdag boodschappen te doen of een kleinkind van school te halen, je kan nooit meer in je eigen straat parkeren. Ik spreek dan nog niet eens van voor mijn deur, gewoon in mijn straat zou al goed zijn. We betalen 250 euro voor een tweede bewonerskaart, maar waarom eigenlijk? We kunnen hier toch niet parkeren.”

De bewoners van de Arduinstraat en omliggende straten hopen nu vurig dat de stad bewonersparkeren zal invoeren. “Minstens in een gedeelte van de straat”, oppert Van Belle. “Zodat we tenminste kans hebben in onze eigen buurt te staan. Maar tot nu toe kregen we geen gehoor.”

Parkeerplaatsen sneuvelen

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) zegt dat het regime van bewonersparkeren in de straat zeker bekeken kan worden. “Er staat wel een grote heraanleg gepland in de UZ-buurt, van de Steenakker en de omliggende straten. Daarbij zal het gehele parkeerregime herbekeken worden, want er zullen een aantal parkeerplaatsen verdwijnen. Maar in dat parkeerregime kunnen de Arduinstraat en de Keramiekstraat mee opgenomen worden. We zullen dus de parkeerdruk in beide straten monitoren, en bekijken hoe we het in de toekomst aanpakken.”