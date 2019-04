Uw viervoeter in een museum? Design Museum organiseert fotoshoot voor honden Sam Ooghe

09 april 2019

16u21 5 Gent Het Design Museum Gent is voor een nieuwe tentoonstelling op zoek naar honden voor een fotoshoot. Er zal op camera vastgelegd worden of de dieren zichzelf herkennen in een spiegel, en dus in zekere zin zelfbewust zijn.

De nieuwe tentoonstelling in het Design Museum gaat van start op 17 mei en heet ‘Dieren op maat. Design tussen mens en dier’. “In die expo wordt onderzocht hoe we duurzaam kunnen omgaan met dieren", klinkt het bij het Design Museum. “Zijn huisdieren te aaibaar geworden? Zouden we laboratoriumvlees eten? Zit vee op een te klein oppervlak?”

De fotoshoot zal in een van de installaties passen in de tentoonstelling: ‘Architecture for Dogs: Paramount’ van architect Konstantin Grcic. Daarin staat de zogenaamde spiegeltest centraal, een proef die door neurologen wordt gebruikt om het zelfbewustzijn van dieren te onderzoeken door te kijken of ze zich in een spiegel kunnen herkennen. Volgens die test hebben honden geen zelfbewustzijn, maar nogal wat baasjes, vooral van poedels, zijn het hiermee grondig oneens.

“We nemen de proef op de som”, klinkt het bij het museum. “Kan jouw hond zichzelf in de spiegel herkennen? Of juist niet? Schrijf je hond in voor de gratis fotoshoot op 27 april en wordt deel van de museuminstallatie.” Inschrijven kan hier tot 20 april.