Urban Trailers en ploggers crossen door Gent 26 maart 2018

02u26 1 Gent Toeristen hebben gisterenvoormiddag nog meer dan anders hun ogen uitgekeken, want overal in de stad krioelde het van de lopers.

Liefst 5.000 deelnemers waren er voor de vierde editie van de Urban Trail. Die liep onder meer door de Holy Food Market, de Theaterkerk van Stijn Brouns, de Campus Ledeganck, Brouwerijk Gruut en zwembad Van Eyck. En vlak bij die Van Eyck was er nog een handvol andere lopers actief. Zij deden aan 'ploggen', een combinatie van joggen en zwerfvuil opruimen. Wouter Deprez en zijn zoontje Otis gaven daarvoor het startschot, maar plogden niet mee.





De hoeveelheid afval die langs de Visserij en de Lousbergskaai te vinden was, viel mee. Er werd trouwens overal in de stad afval opgeruimd, in het kader van de Gentsche Gruute Kuis. Ivago was ter plaatse om het afgehaalde vuilnis meteen mee te nemen richting verbrandingsoven. (VDS)