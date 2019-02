Urban Trail langs nieuwe locaties Sport ontmoet cultuur in Kunsthal Gent, De Centrale, Theater Tinnenpot en meer Sabine Van Damme

06 februari 2019

13u46 2 Gent Inschrijven kan nu al, ook al vindt de Urban Trail Gent pas op 31 maart plaats. De loopwedstrijd steekt in een nieuw jasje. Start en aankomst zijn voortaan op de Vrijdagmarkt gepland, en er staan 22 locaties op de planning, waarvan 12 nieuwe, vooral culturele hotspots

De Urban Trail is onderhand gekend. Het is een stedelijke loopwedstrijd waarbij het niet om snelheid draait, maar om het ontdekken van locaties. De Urban Trail Gent blijft dit jaar helemaal in het stadscentrum. Met een start en aankomst op de Vrijdagmarkt, met een ondergrondse parking, is dat alvast een opvallende vernieuwing.

De locaties die dit jaar op het parcours staan, worden met mondjesmaat vrijgegeven. De Handelsbeurs Concertzaal is een nieuwkomer, net als Theater Tinnenpot. Daar zijn de zalen bijna volledige opgebouwd uit recuperatiemateriaal, goed voor een nostalgisch tintje. Ook Kunstencentrum Campo in Nieuwpoort, gekend van theater en dans maar ook van buurtkeukens en debatten, laat de lopers de scène ontdekken. Even verderop staat De Centrale op het programma, een gebouw met veel trappen. De Turbinezaal zwaait de deuren op, net als café-restaurant ENTR. Ook het Caermersklooster, recent omgeturnd tot Kunsthal Gent. Brasserie Pakhuis en de Vlerick Business School waren al blikvangers en zijn er dit jaar ook weer bij.

Inschrijven voor de Urban Trail op 31 maart kan nog steeds, maar het aantal deelnemers is beperkt tot 6.000. Er wordt gestart in 6 ‘waves’. Het sportieve telt niet, maar je moet het parcours van 6 of 10 kilometer wel afleggen in maximum 2,5 uur. Alle info in inschrijven op de website.