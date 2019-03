Upgrade Estate bouwt hoogste studententoren van Vlaanderen: 60 meter hoog, 22 verdiepingen, 311 studenten én studiecafé Sabine Van Damme

14 maart 2019

12u03 0 Gent Upgrade Estate, de marktleider in studentenhuisvesting, bouwt aan de R4 in Gent een nieuwe woontoren voor studenten. Die wordt met zijn 60 meter meteen de hoogste studententoren in Vlaanderen. Er komen – behalve studenten – ook coaches wonen, sommigen zelfs met hun gezin. En uiteraard is ook aan de ecologische aspecten gedacht.

‘Bro Upkot’, zo zal de nieuwe landmark aan de Gentse skyline heten. Eind 2020 moet de toren er staan. Upgrade Estate, het bedrijf achter Upkot, bouwt de gigant aan de R4, waar ook de UGent nog bouwplannen heeft. Bro Upkot wordt 60 meter hoog. Ter vergelijking, de boekentoren meet 64 meter, het Belfort 95 meter, en de KBC toren is met 118 meter het hoogste gebouw in Gent.

Gameroom

Het bureau Archipl Architecten tekende voor Upgrade Estate een statige toren met een gevel met 3D-effect, met binnenin kamers voor 311 studenten en 41 gemeenschappelijke ruimtes. Daarbij zijn een ‘studiecafé’ op de bovenste verdieping, met panoramisch zicht op de stad, waar studenten samen kunnen ‘blokken’; maar ook keukens, chillrooms, een fitness en zelfs een gameroom met virutal reality.

Luisterend oor

De bewoners worden opgedeeld in ‘micro communities’, om een huiselijke sfeer te creëren. Elke kleine gemeenschap krijgt een eigen keuken en zitruimte. Medewerkers met een sociale opleiding gaan tussen de studenten wonen, soms zelfs met hun gezin, en treden op als ‘Upkot-coaches’. Zij kijken of iedereen de afspraken nakomt, maar zijn ook een luisterend oor voor studenten met examenstress. (Lees verder onder de foto)

Upgrade Estate denkt ecologisch, en heeft met studiebureau ‘LimoenGroen’ een eigen duurzaamheidsafdeling. De toren krijgt hoogrendementsglas, warmtepompen, akoestische isolatie, een energiebesparend ventilatiesysteem en ecologische led-verlichting.

Vintage

“Jaarlijks zullen we 280.000 liter drinkwater besparen dankzij recuperatie van regenwater dat we gebruiken voor het sanitair. En het vintage meubilair voor de inrichting ga ik zelf uitzoeken”, zegt Nele Van Damme. Met alle eco-maatregelen zal jaarlijkse 139 ton CO2 uitgespaard worden, het equivalent van 82 retourtjes Brussel-Lissabon per vliegtuig. Het verbruik van het gebouw zal ook live getoond worden, wat de studenten moet motiveren om energiezuinig te leven. (Lees verder onder de foto)

Ook over de buitenruimte is nagedacht. Bro Upkot komt in een groen omgeving. In de tuin wordt een fit-o-meter geïnstalleerd, net als een beachvolleyveld en een kampvuurkring. Er zullen ook voldoende laadpunten zijn voor elektrische fietsen en deelsteps. En de toren krijgt een eigen klusjesdienst. Bro UpKot is het 24ste project van Upgrade Estate in Gent, maar dat is ook actief in de rest van het land.