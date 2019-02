Update staking: piketten verdwijnen, Meulestedebrug open Sabine Van Damme

13 februari 2019

13u21 0 Gent De stakers, die al van 5 uur deze ochtend — of zelfs vroeger — buiten stonden, hebben er zo stilaan genoeg van.

Op verschillende plaatsen zijn de stakingspiketten al opgeruimd. Dat maakt dat het wegverkeer terug vlotter rijdt. Onder meer de cruciale punten Meulestedebrug en het Skaldencomplex zijn al vrijgemaakt. Op andere plaatsen, zoals aan de Pantserschipstraat, staan wel nog piketten. Het is niet ondenkbaar dat de cruciale punten rond de avondspits nog eens afgesloten worden, maar zeker is dat niet. De vakbonden hebben hun punt gemaakt, heel wat bedrijven liggen lam, winkels zijn dicht en het openbaar vervoer is grondig verstoord.