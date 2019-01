Unizo wil werken in Oostakker ingekort zien Volgens schepen Watteeuw zijn de werken ruim ingepland om Oostakker zo bereikbaar mogelijk te maken Erik De Troyer

10 januari 2019

17u21 0

Unizo heeft de stad gevraagd om de geplande werken in Oostakker in te korten. Voor de heraanleg van Oostakkerdorp staan er in totaal twee jaar lang werken ingepland. “Elke maand waarin ondernemers hinder ondervinden, is een maand teveel. Met een dubbele inzet van de middelen kunnen de werken een pak sneller verlopen”, zegt Unizo. Maar volgens schepen Watteeuw zijn de werken net ruim ingepland om Oostakker zo bereikbaar mogelijk te houden.

Deze maand beginnen de nutswerken die aan de echte heraanleg vooraf gaan. Die werken zullen nog geen grote impact hebben op het verkeer en de bereikbaarheid van Oostakker. In de eerste plaats worden elektriciteit, aardgas, water en telecom vernieuwd. Daarvoor zullen enkel trottoirs geopend worden. In fase één komen de Eekhoutdriesstraat, de Oude Holstraat, de Pijphoekstraaten en het Kerkplein aan bod. In een tweede fase worden Oostakkerdorp, de Bredestraat en de Sint- Laurentiuslaan aangepakt. Daarna volgen nog de Langerbruggestraat en de Ledergemstraat.

De werken worden natuurlijk wel ingrijpender dan dat. Oostakkerdorp ondergaat een totale metamorfose. Daarbij zal het centrumplein een pak groener worden. De parkeerplaatsen van het Oostakkerdorp verhuizen voor een deel naar een terrein naast de kerk. De handelaars in het centrum zijn niet erg tuk op die plannen maar vooral de duur van de werken boezemt angst in.

“Ondernemers hebben recht op alle mogelijke steun tijdens een periode van werken. In het verleden bleek maar al te vaak dat de heraanleg van een straat dramatische gevolgen kan hebben voor ondernemers als de omkadering onvoldoende is. We vragen dus goede informatie, signalisatie en communicatie, een eerlijke hinderpremie voor elke ondernemer en een zo vlot mogelijk voortgang van de werken”, zegt Jos Vermeiren van Unizo. De ondernemersvereniging vraagt daarom ook om de werken sneller te laten uitvoeren dan de geplande twee jaar.

“De werken zijn op zo’n manier ingepland om Oostakker tijdens die lange periode maximaal bereikbaar te houden”, laat schepen Filip Watteeuw (Groen) via zijn woordvoerder weten. “Door de werken heel duidelijk in fases uit te voeren is er steeds minstens één manier om naar het centrum van Oostakker te komen. Die spreiding moet zorgen dat de handelaars steeds maximaal bereikbaar zijn.”

Opvallend is dat De Langerbruggestraat voor de derde keer in zowat een jaar wordt afgesloten. Die straat was eerder al lange tijd gesloten voor alle verkeer voor de aanleg van het nieuwe kruispunt met de Kennedylaan en werd ook nog eens opgebroken voor het leggen van hoogspanningsleidingen van Elia. Er werd nadien een tijdelijke asfaltlaag gelegd.

“De Langerbruggestraat die dicht gaat wordt een groot probleem voor ons”, zegt Dominiek Geerts van de gelijknamige drankenhandel. “We hebben het al eens meegemaakt en dat was voor ons en voor de klanten een zeer vervelende periode. We kregen voortdurend oproepen van klanten die in de haven de weg waren kwijt geraakt. We hebben dan maar zelf wegwijzers geplaatst. Zowat een kwart van onze klanten komt uit het buitenland. Zij volgen meestal hun gps en dat zal dus voor problemen zorgen. Bovendien komen de drankenleveranciers met grote vrachtwagens tot bij ons. Hopelijk raken we niet volledig afgesloten van de buitenwereld. Helemaal zeker weten we dat niet want qua communicatie van de stad is het zeer pover gesteld momenteel. We hopen dat eens de werken echt beginnen er duidelijk gecommuniceerd en bewegwijzerd wordt.”