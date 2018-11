Unizo wil Gent laten erkennen als toeristisch centrum “Handelaars moeten zelf kunnen kiezen of ze op zondag open willen zijn of niet” Sabine Van Damme

29 november 2018

17u00 0 Gent “Handelaars in Gent moeten zelf kunnen kiezen of ze zondag willen openen of niet. De verplichting van de wekelijkse rustdag op zondag moet vervallen.” Dat zegt UNIZO Oost-Vlaanderen. “Door Gent te erkennen als toeristisch centrum zouden de handelaars niet meer gebonden zijn aan de 15 vastgelegde zondagen waarop ze nu wel mogen open zijn.”

“Gent groeit al jaren als toeristische stad, een juridische erkenning als ‘toeristisch centrum’ kan handelaars de mogelijkheid geven om mee te surfen op de populariteit van Gent en kan de economische kern versterken”, vindt Unizo. Ook middenstandsschepen Christophe Peeters (Open Vld) pleitte er jaren geleden al voor om Gent te laten erkennen als toeristisch centrum. In steden die zo’n erkenning hebben, zoals bijvoorbeeld Brugge of Knokke, mogen de winkels elke zondag open zijn. Steden zonder erkenning moeten de zondagsopeningen beperken tot 15 per jaar. In Gent is nu elke eerste zondag van de maand een shoppingzondag, en elke zondag van december ook.

“Maar In de retailsector is de druk van e-commerce enorm voelbaar. Shoppen is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 mogelijk”, klinkt het bij Unizo. “Bovendien snoepen steden die wél de erkenning van toeristisch centrum hebben heel wat winkelaars af van Gent. En dat terwijl Gent elk jaar meer en meer toeristen ontvangt. Door in te zetten op beleving tijdens events in de stad, kan openen op zondag een grote meerwaarde zijn voor een handelaar. Maar dan moet de handelaar wel zelf kunnen beslissen welke zondag dat is. En dan zullen bijkomende redenen als het DNA van het klantenbestand, maatschappelijke trends of de work-life balance een doorslaggevende factor zijn in die keuze.”