UNIZO: "Meer nodig om vertrouwen consument te herstellen" 17 maart 2018

De door het stadsbestuur uitgevoerde wijzigingen aan het circulatieplan lokken gemengde reacties uit.

Het Gents Milieu Front (GMF) heeft gemengde gevoelens bij de evaluatie. "We willen dat de stad verder de ingeslagen weg opgaat en nog verder investeert om werk te maken van een autoluwe stad. In die zin zijn we ontgoocheld in sommige wijzigingen die de stad voorstelt, bijvoorbeeld tweerichtingsverkeer in de Hoogstraat en de aanpassing van de parkeertarieven."





Mathias De Clercq (Open Vld) reageerde van op handelsmissie in Canada: "Zo gezegd, zo gedaan. Besturen is ook bijsturen. Voor de zomer komt er een verlaging van de parkeertarieven in de stad."





Anneleen Van Bossuyt (N-VA): ""Paars-groen heeft heel drastisch ingegrepen in de Gentse mobiliteit. Maar wie met een spectaculair plan uitpakt, moet ook spectaculaire resultaten kunnen voorleggen. Dat is niet het geval."





UNIZO: "Vooral met de verlaging van de parkeertarieven en de interventiekaart voor aannemers komt de Stad Gent tegemoet aan de noden van de ondernemers", klink het. Toch benadrukt UNIZO dat er nog altijd werk aan de winkel is. "Uit de bevragingen van de afgelopen maanden bleek dat heel wat ondernemers te kampen hebben met omzetverlies. UNIZO hoopt dat de maatregelen die de stad de komende maanden zal nemen het vertrouwen naar de consument weer kunnen herstellen." (EDG)