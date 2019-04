Unizo: “Leegstand handelspanden op 10 jaar tijd fors toegenomen” Leegstand in Gent meer dan verdubbeld ook rest van regio krijgt zware klappen Erik De Troyer

18 april 2019

18u00 0 Gent Het aantal winkelpanden dat leeg staat in onze regio is de voorbije 10 jaar fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Unizo Oost-Vlaanderen. Gent kende een verdubbeling van de leegstand sinds 2009. Kleinere gemeenten zoals Wetteren en Merelbeke voelen de komst van e-commerce en baanwinkels zelfs nog sterker. Enkel het baanwinkel-walhalla Lochristi boert goed.

Unizo vergeleek de leegstandscijfers van 2009 met die van 2018 voor alle steden en gemeenten met 20.000 inwoners of meer. De cijfers laten weinig aan de verbeelding over. Geen enkele van die gemeentes kende een dalende leegstand. In 15 Oost-Vlaamse gemeenten gingen de cijfers zelfs maal drie sinds 2009. En in 12 steden en gemeenten bedraagt het leegstandspercentage meer dan 10%. Unizo spreekt over de verschraling van de stadskernen. “Dit is een duidelijk signaal dat er actie ondernomen moet worden om de Oost-Vlaamse steden en gemeenten te redden van de verschraling en de kernen opnieuw levendig en aantrekkelijk te maken”, klinkt het.

Hoe doen de gemeenten in onze regio het? Lochristi is met kop en schouders de beste leerling. In 2009 was de leegstand al zeer beperkt met 2,1%. Vandaag is dat 3,4%. Geen andere grote gemeente in Oost-Vlaanderen doet beter. Lochristi is dan ook een gemeente met bijzonder veel zogenaamde baanwinkels, ketens die zich langs grote invalswegen nestelen om zo makkelijk bereikbaar te zijn. En laat het nu net die baanwinkels zijn die vaak met de vinger gewezen worden als het over leegstand in de stadskernen gaat.

Gent is een middenmoter. In 2009 telde Gent 3.9% leegstaande handelspanden. Vandaag is dat al 9%. Een forse stijging dus maar Gent volgt de trend van de rest van de provincie. “Als we onze cijfers vergelijken met andere grote steden doen we het toch verre van slecht”, zegt schepen van economie Sofie Bracke (Open VLD). “In Antwerpen is er 13% leegstand, in Leuven 12%. Bovendien doet de binnenstad het in Gent beter dan gemiddeld. Daar staat zowat 6% leeg wat overeenkomt van met het leegstandscijfer waar je als stad sowieso mee te maken hebt door verhuisbewegingen. We zullen als stad extra inzetten op het kernwinkelgebied en de schakelstraten en we zijn van plan om sfeergebieden te creëren in de deelgemeenten.”

De grote slachtoffers zijn Merelbeke en Wetteren. In Merelbeke vermenigvuldigde de leegstand met factor drie al is 6,9% nog één van de laagste cijfers. In Wetteren steeg de leegstand nog sterker.

Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen: “We kunnen er niet onderuit dat het retail-landschap enorm veranderd is in die tien jaar. E-commerce en baanwinkels hebben zonder meer een grote invloed gehad op de toenemende leegstand. Maar laat dat geen uitvlucht zijn om de kernen te laten doodbloeden. Samen met steden en gemeenten werken we graag aan een beleid om de kernen te revitaliseren. Er moet ingezet worden op beleving en elke stad of gemeente moet werken aan haar eigenheid. Daarnaast moet er werk gemaakt worden van de herstemming van leegstaande panden. Alleen zo kunnen we de leegstand een halt toeroepen en de kernen opnieuw doen opleven.”

Unizo stelt voor om de in de binnensteden voortaan alle vormen van bedrijvigheid toe te laten door een aanpassing van de stedenbouwkundige voorschriften. Zo kunnen ook vrije beroepen, diensten, maakbedrijven, horeca en wooneenheden in de kern van de stad.

In heel Oost-Vlaanderen zijn er maar twee kleinere gemeenten waar de leegstand niet verslechterde: Kruibeke in het Waasland en Sint-Lievens-Houtem in de Denderstreek.