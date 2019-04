Unizo eist extra steun voor ondernemers bij invoeren van LEZ Erik De Troyer

19 april 2019

15u56 8 Gent Unizo Oost-Vlaanderen vraagt meer steun voor ondernemers bij het invoeren van de Lage Emissiezone (LEZ) die vanaf 1 januari 2020 geldt in de Gentse binnenstad.

De ondernemersorganisatie zegt geen bezwaar te hebben tegen komst van de LEZ, indien er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. “De signalisatie moet voldoende duidelijk zijn. De registratie voor buitenlandse bezoekers moet eenvoudig en eenduidig kunnen gebeuren. En ondernemers moeten dezelfde ondersteuning krijgen als particulieren en snel en eenvoudig terecht kunnen bij de stad als ze met problemen kampen”, klinkt het.

Deze week werden de tarieven van de LEZ bekend gemaakt. De alleroudste wagens mogen nog maar 8 keer per jaar de binnenstad in. Andere moeten een jaar- of een weekvergunning aankopen.

“Voor ondernemers is er op vlak van ondersteunende maatregelen weinig voorzien. Zo zal de slooppremie bijvoorbeeld niet gelden voor ondernemers. Er is ook geen subsidie voor openbaar vervoer of autodelen”, aldus Unizo. “Bovendien zoeken de ondernemers naar alternatieven die ook in de verdere toekomst nog in stadscentra welkom zijn. We zien dat er weinig bestelwagens zijn die op gas, elektriciteit of benzine rijden en ook dit speelt in het nadeel van de ondernemer die een alternatief zoekt voor diesel.”

“De LEZ mag ook onder geen beding toeristen afschrikken of een onaangename ervaring bezorgen. De stad moet het toeristen makkelijk maken: heldere informatie en een duidelijk punt waar ze zich kunnen registreren zijn nodig.” Unizo benadrukt dat afstemming met Antwerpen en Brussel, waar ook al een Lage Emissiezone met eigen regels werd ingevoerd zich opdringt. “We steunen deze milieuvriendelijke maatregelen, maar we betreuren dat er in de drie zones een wirwar van wetten en regels geldt.”