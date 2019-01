Unief zonder verwarming door lekken in stadsverwarmingsnet Sabine Van Damme

25 januari 2019

18u31 2 Gent Over een half uur, vrijdagavond om 19 uur, wordt de UGent afgekoppeld van het stadsverwarmingsnet. Dat moet, omdat er twee lekken in de ondergrond moeten hersteld worden. Omdat het vrijdagavond is, zou de impact beperkt moeten blijven.

Dat zal een impact hebben op de gebouwen in de zone Sint-Pietersnieuwstraat-Overpoortstraat. Daarbij zitten dus zowel de Ufo, de Therminal als de Blandijnberg, maar ook een studentenhome.

“Er zijn twee lekken in de ondergrond”, klinkt het bij Elia. “Om die te herstellen moeten we een meter diep werken. Toch denken we dat het euvel tegen middernacht, en zeker tegen zaterdagochtend verholpen moet zijn. Omdat het vrijdagavond is, denken we ook dat de impact heel beperkt zal zijn. Er is wel een studentenhome in de zone gevestigd, maar we denken dat de meeste studenten op vrijdagavond naar huis gaan.”

Het afkoppelen van het stadsverwarmingsnet betekent niet alleen dat de aangesloten gebouwen zonder verwarming vallen, er zal ook geen warm water beschikbaar zijn.