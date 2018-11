Uitzonderlijke veiling van topwerk Vlaamse Meester Sabine Van Damme

21 november 2018

09u20 0 Gent Het Gentse veilinghuis Maison Jules aan de Dampoortstraat 63 veilt zondagnamiddag een topwerk van een Vlaamse meester. Het gaat om ‘Moord op de Onschuldige Kinderen’ van Hendrik I van Balen. Het brengt naar schatting 50 tot 70.000 euro op, of veel meer.

Het barokke werk van Hendrik I van Balen (1575 – 1632) is een olie op koper en stelt de Moord op de Onschuldige Kinderen voor, vertaald naar een Vlaams landschap. Het werk is van museumkwaliteit, en is afkomstig uit een Gentse privécollectie. Het is gesigneerd en gedateerd in 1624. Een plaquette op een recentere kader rond het werk wijst op een samenwerking met Jan Brueghel, maar experts zien veeleer een samenwerking met Sebastiaan Vranckx.

Het gaat hier om een echt wel opmerkelijk stuk. Het werk is met zijn 70 op 52 centimeter relatief groot, en was tot op heden onbekend voor de kenners. Het komt dan ook niet voor in het uitgebreide naslagwerk over van Balen door experte Bettina Werche. Het schilderij wordt in veiling gebracht met een schatting tussen de 50 en de 70.000 euro, maar dit jaar werd een vergelijkbare van Balen in een Oostenrijks veilinghuis geveild voor 260.000 euro.