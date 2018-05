Uitzendkantoor kruipt in mobilhome 16 mei 2018

Het uitzendkantoor Staffing uit Mariakerke gaat voortaan zelf op zoek naar werkzoekenden. Letterlijk. Ze gaan een mobiel kantoor inrichten, in een soort mobilhome, om zo de baan op te gaan. "Een kantoor in elke drukke winkelstraat is niet meer van deze tijd", vindt CEO Wim van Cauter. "De zoektocht naar een job start tegenwoordig toch meestal online. Een kantoor om instroom van werkzoekenden te genereren, is verleden tijd. Toch blijft persoonlijk contact cruciaal. We hebben nog 6 kantoren in Vlaanderen, maar om te zorgen dat Staffing bereikbaar is voor iedereen, hebben we nu dus de mobilhome." (VDS)