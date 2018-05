Uitzending (kleine) WK-finale met Belgen mag tijdens Gentse Feesten 16 mei 2018

De stad Gent laat geen enkel groot scherm toe op het openbaar domein om wedstrijden van het WK voetbal uit te zenden. Maar het politiereglement voorziet toch een uitzondering. Als de Belgen de finale zouden spelen, of zelfs de kleine finale (voor de derde of de vierde plaats), mag die wedstrijd wél uitgezonden worden, binnen de Gentse Feestenzone. "In de Feestenzone is alle nodige beveiliging toch al voorzien en de pleinorganisatoren zijn voorzien op een massa-opkomst", klinkt het op het kabinet van burgemeester Termont.





De kleine finale wordt gespeeld op 14 juni om 18 uur, de finale op 15 juli om 17 uur. Of er effectief pleinen uitzenden, valt af te wachten. Ze moeten een aanvraag indienen voor 8 juli.





"Ik denk dat, als de Belgen de finale spelen, elk plein dat over een scherm beschikt die match zal uitzenden", zegt Ivan Saerens van het Sint-Baafsplein. (VDS)