Uitvaart Nikita komende zaterdag 21 februari 2018

02u45 0

De familie van Nikita Everaert (16)zal komende zaterdag afscheid nemen in het crematorium Westlede in Lochristi.





Naar het herdenkingslokaal in EDUGO campus Lochristi waar Nikita op school zat, zullen ze niet gaan. "We kunnen het niet aan om daar tussen de vrienden van Nikita te staan", zeggen ze. "We vinden het wel een mooi initiatief. De school is zeer meelevend." (WSG)