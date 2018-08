Uitstel, maar geen afstel voor Malem-bos 04 augustus 2018

02u36 0 Gent Normaal gezien zou het college van burgemeester en schepenen deze week een beslissing nemen over Malem-bos, maar die beslissing is teruggetrokken. Toch is dat niet per se goed nieuws.

"Het gaat om een technische ingreep", klinkt het op het kabinet van bevoegd schepen Sven Taeldeman (sp.a). "Hockeyclub La Gantoise wil het bosje kappen om er een parking en een weg naar die parking aan te leggen. Omdat dat over een openbare weg gaat, moet de gemeenteraad zich daarover uitspreken. En in de zomermaanden is er geen gemeenteraad."





De beslissing rond de kap van het bosje wordt dus verschoven naar eind september. Maar de kans dat het blijft staan is miniem.





Parking

Volgens het Ruimtelijk Uitvoeringsplan mag daar immers een parking komen, er is dus niet echt een reden om dat niet toe te laten.





(VDS)