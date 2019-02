Uitgetest in Gent: de slechtst scorende restaurants op Tripadvisor Een klant over ‘Fetch’: “We wilden gewoon een wafel, en mijn vriendin liep huilend naar buiten” Redactie

15 februari 2019

15u49 0 Gent Niemand kan zich verstoppen. Met de opkomst van sites als TripAdvisor, is elk restaurant onderworpen aan de beoordelingen van meedogenloze klanten op het internet. Goed nieuws voor plekjes met topkritieken zoals Roots en Vrijmoed, maar wat met de slechtste leerlingen van de Gentse klas? Zijn de schlemielen van het internet dan zó slecht, of valt het allemaal wel mee? Vandaag: wafel- en lunchadresje Fetch, of de plek waar bezoekers volgens TripAdvisor huilend van weglopen.

En neen, dat laatste verzinnen we niet: struinend door de kritieken op het restaurantje in de Kortemunt, stoten we niet één, niet twee, maar drie keer op een recensie waarbij een klant Fetch naar eigen zeggen huilend verlaat. Dat roept bij ons meteen enkele boeiende vragen op. Hoe verbrand moet een wafel bijvoorbeeld zijn om ú te doen huilen? Volledig zwartgeblakerd, of volstaat een minuutje te lang in het wafelijzer om u te doen snikken? Zijn er misschien Spaanse toeristen die spontaan in tranen uitbarsten bij het krijgen van een koude pannenkoek, of Italianen die het wel heel persoonlijk nemen dat er geen Nutella, maar Kwatta op de tafel staat? Of serveert dit restaurantje gewoon pannenkoeken met suiker, punaises en ajuinen? En zo ja, is het Voedselagentschap daarvan op de hoogte?

U leest, we zijn cynisch. Het internet doet vaak het slechtste in mensen naar boven komen, en niet zelden schrijven surfers zonder aanleiding de meest hysterische zaken neer. Toch zijn de cijfers voor Fetch hard. Met plek 817 op de 864 geregistreerde eetgelegenheden in Gent is Fetch niet de slechtste van de stad, maar veel scheelt het niet, en zeker niet wanneer je in rekening neemt dat tientallen eetgelegenheden zonder beoordelingen nog onder het adresje belanden. “Een schande”, kopt een Spaanse vrouw in hoofdletters. “Run away!!!’, is het advies, en Italiaans spreken we niet, maar ook wij weten dat ‘Orribile’ niet meteen ‘prima service en lekkere pannenkoeken’ betekent.

De mikpunten van de klanten? Peperdure wafels en pannenkoeken, die ook nog eens klein en taai zijn. Er zou een geurtje hangen, en de bediening is nog kouder dan de pannenkoeken zelf. Volgens TripAdvisor heerst er chaos in de wafeltent, en waren de glimlachen niet dagelijks uitverkocht, je zou er in Fetch toch voor moeten bijbetalen.

Torentjes afwas

We wandelen Fetch argwanend binnen, voorzichtig zelfs, want voor we het weten gooit een boze medewerker een taaie wafel in ons gezicht. Maar dat gebeurt niet. Fetch is een wafelrestaurant als een ander, zo blijkt, lekker warm, en met een bijzonder vriendelijke, zij het licht nerveuze serveerster. Wat klopt, is dat de prijzen buiten niet geafficheerd zijn. Goedkoop is het ook niet: een thee kost 5 euro, ook koffie is prijzig, en voor een kleine pannenkoek met topping betaal je al snel 7 euro. Maar wat wil je ook, denken we spontaan - dit is een wafelrestaurantje in het hart van Gent. Toch verwachten de meedogenloze klanten op TripAdvisor een pannenkoek met kersen voor vier euro of minder. Pech gehad: wij verwachten in hun reviews slechts vier taalfouten of minder, maar dat werd ons ook niet gegund.

Terwijl we wachten op onze pannenkoek en wafel met Nutella, krijgen we gratis cuberdons, én een glimlach, hoewel dat volgens het internet onmogelijk is. Toch valt op dat er inderdaad chaos heerst in Fetch. De gebruikte borden, kopjes en glazen balanceren in bouwvallige torentjes op de smalle toonbank. Wanneer de serveerster het lot en alle wetten van de fysica tart door nog een bordje op de stapel te plaatsen - het doet denken aan het spel Jenga - vallen enkele glazen aan diggelen. De medewerkers lachen ermee - het lijkt hier normaal -, maar ze zouden zich beter een beetje schamen en beginnen met de afwas. Wijzelf hadden de pech net naast de afwastorentjes van Pisa te zitten, waardoor het er inderdaad niet helemaal fris rook. Verder lijkt de zaak wel volledig hygiënisch, inclusief de toiletten - in tegenstelling tot wat enkele TripAdvisor-leden beweren over de wc’s, die bijna zouden doen denken aan middeleeuwse kerkers.

De pannenkoek dan: die was klein, niet bijzonder lekker, maar zeker ook niet taai. Wél werd de pannenkoek koud na een dikke twintig minuten, want zolang duurde het vooraleer onze wafel met Nutella eindelijk op tafel verscheen. Bizar, want in het kraampje buiten, dat eigenlijk dezelfde wafels verkoopt, waren er intussen drie bussen Chinezen en Spanjaarden bediend. Of ook hun monden na twee happen dichtgeplakt waren door de overdaad aan kleverige choco op de wafels, weten we niet. Wij smaakten alvast enkel Nutella, en geen wafel.

Niet gehuild

Het internet heeft zijn naam alle eer aangedaan. Wie enkel afgaat op de reviews op TripAdvisor, zou bij Fetch een mix verwachten tussen een vuilnisbelt en een gevangenis met een slechte cateringdienst. Maar dat is het dus niét. Fetch is een matig wafelrestaurant, gericht op dagjestoeristen die niet per se de beste wafel van het land willen eten, maar gewoon een wafel - omdat ze nu eenmaal in België zijn. Moet u daarvan huilen? Natuurlijk niet. Tenzij u een hysterische toerist bent. In dat geval lezen we graag uw recensies op TripAdvisor - en daarvan moeten wij alvast wél huilen.