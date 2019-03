Uitgetest in Gent: de slechtst scorende restaurants op Tripadvisor - ‘Pizza Roma’ “Dit is geen pizza, dit is een koude, slappe vod” OSG

07 maart 2019

19u28 9 Gent Niemand kan zich verstoppen. Met de opkomst van sites als TripAdvisor, is elk restaurant onderworpen aan de beoordelingen van meedogenloze klanten op het internet. Goed nieuws voor plekjes met topkritieken zoals Roots en Vrijmoed, maar wat met de slechtste leerlingen van de Gentse klas? Zijn de schlemielen van het internet dan zó slecht, of valt het allemaal wel mee? Vandaag: Pizza Roma, of de plek waar je volgens klanten geen pizza krijgt, maar wel een koude, slappe vod.

Dat leest u goed: een koude, slappe vod. Maarten P. is de naam van de klant die op TripAdvisor de vergelijking maakt - maar wat weet hij ervan, beste lezers? Wellicht bestaat er ergens in het oostwesten van Italië een regio waar de lokale bevolking traditioneel natte vodden met tomatensaus eet. Volgens oude Romeinse geschriften zouden zelfs Cicero en Caesar in hun jonge jaren wel eens gesabbeld hebben aan vochtige dweilen. Een echte Italiaanse pizza, die hóórt koud en slap te zijn!

Al volgen we Maarten P. ook een beetje. Wij op de redactie zijn namelijk cultuurbarbaren. Voor ons geen sobere, Italiaanse pizza’s, maar wél lekker deeg met kip, barbecuesaus en ananas. Warm, krokant, en met iets meer ingrediënten dan wat tomatensaus en kaas. Verwijt ons gerust Italofoob te zijn, en geef ons maar zweepslagen met al dente spaghettislierten: wij willen een over-the-top, 21e-eeuwse pizza.

En dat kan bij Pizza Roma. Al scoort het afhaalrestaurant wel bijzonder slecht op TripAdvisor - het behoort volgens de klanten tot de slechtste eetgelegenheden van Gent. De pizza’s zouden flets zijn, en door de lange bezorgtijd vaak al koud. Het lijkt wel alsof je beter tomatenconcentraat kan smeren op die frisbee die de hele winter in de tuin gelegen heeft - al raden we het niet aan.

Kaas en extra kaas

We nemen de proef op de som. Het is iets na zes uur ‘s avonds, en we bestellen telefonisch vanuit het centrum van Gent. Toegegeven: we spelen met ons lot. Uit de populaire ‘Top Pizza’s’ kiezen we namelijk de ‘Full Option’. Leest u even mee: kaas, pizzasaus, salami, ajuin, paprika, olijven, kip, ananas, maïs, gehakt, extra kaas. Dat leest u goed: we krijgen zowel kaas als extra kaas, een saus die het restaurant gemakkelijkheidshalve ‘pizzasaus’ genoemd heeft, en niet minder dan 3 (drie) vleessoorten. Dat laatste zorgt ongetwijfeld voor een even grote CO2-uitstoot als de gemiddelde helikopter die boven een klimaatmars cirkelt, maar voor dit experiment mag het. We bestellen ook de ‘Quatro Stella’, “vier sterren” in het Italiaans. Ironisch, aangezien Pizza Roma er op TripAdvisor met moeite twee haalt.

De koerier belt al na 25 minuten aan. Hij is vriendelijk en beleefd, en de pizza’s zijn nog warm. Knapperig? Dat niet. Maar dat is ook logisch, aangezien ze uit pizzadozen en een bromfietskoffertje komen. Het lijkt een mooie afweging: wil je knapperige pizza, dan trek je een jas en Crocs aan en spring je zelf in de wagen. Wanneer je zonder gêne een 17-jarig kereltje pizza’s aan je deur laat brengen, dan krijg je een slappe cirkel deeg in een vochtige doos. Eerlijk is eerlijk.

Wortelpuree van moeder

Al moet wel gezegd dat de pizza’s niet bepaald lekker zijn. Dat ligt deels aan de waanzinnige pizza die we bestelden, maar ook aan het eten zelf. Het deeg is niet gewoon slapjes, het is taai. En ondanks de 11 ingrediënten op de monsterpizza is de smaak eentonig. Ook de ‘Quatro Stella’ met kappertjes en gerookte zalm wordt halverwege de pizza een strijd tegen onze smaakpapillen. Terwijl een afhaalpizza normaal gezien enkel een strijd hoort te zijn tegen dat hardnekkige gevoel van schaamte.

We gaan in een kwartier tijd van ‘TripAdvisor overdrijft’ tot ‘TripAdvisor heeft een punt (boert)’. Het experiment kostte gelukkig slechts 20 euro. Niet toevallig is Pizza Roma succesvol in een stad als Gent: studenten krijgen voor een beperkte som héél wat pizza. Dat er geen culinair meesterwerk in de kartonnen doos schuilt, zal hen worst wezen: alles is beter dan de drie dagen oude wortelpuree van moeder in de koelkast.

Voor ons, de niet-studenten, zijn er gelukkig voldoende andere keuzes in Gent: de heerlijke pizza’s van Otomat kosten bijvoorbeeld nauwelijks meer. Al liggen onze desillusie en zure boertjes natuurlijk ook aan de gestoorde ‘Full Option’-pizza die we kozen, met voldoende ingrediënten om een hongerige parochie te voeden. De volgende keer weer gewoon een sobere pizza. Deeg, enkele tomaatjes, een béétje kaas en wat groen. Mamma mia: misschien hadden die sobere Italianen toch gelijk.