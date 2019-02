Uitgetest in Gent: de slechtst scorende restaurants op Tripadvisor - ‘De Lotus’ “Er zat kip in mijn vegetarisch gerecht” OSG

22 februari 2019

17u53 0 Gent Niemand kan zich verstoppen. Met de opkomst van sites als TripAdvisor, is elk restaurant onderworpen aan de beoordelingen van meedogenloze klanten op het internet. Goed nieuws voor plekjes met topkritieken zoals Roots en Vrijmoed, maar wat met de slechtste leerlingen van de Gentse klas? Zijn de schlemielen van het internet dan zó slecht, of valt het allemaal wel mee? Vandaag: Chinees restaurant De Lotus, of de plek waar er volgens klanten kip in de vegetarische schotels zit.

U wist het misschien niet, beste lezers, maar toch is het zo: ook journalisten zijn weleens bang. Vorige week strompelden we met knikkende knieën wafelrestaurant Fetch binnen, omdat er volgens klanten op TripAdvisor zo naar je geschreeuwd en gesnauwd wordt, dat je er al huilend naar buiten loopt. Gelukkig viel het al bij al mee. We hadden de dagen na ons bezoek enkel last van de kilo’s Nutella waaronder onze wafel bedolven was. Gelukkig bereikte ons snel het nieuws dat de grootste Nutella-fabriek ter wereld nu stil ligt - er worden elke dag 600.000 potten geproduceerd, waarvan naar verluidt een kwart naar de wafels van Fetch gaat.

Vlees voor vegetariërs

Maar bang zijn we dus opniéuw, beste lezers. Want vandaag trokken we naar De Lotus, een Chinees restaurant in de Donkersteeg dat volgens TripAdvisor bij de slechtste eetgelegenheden van Gent behoort. De bediening zou er zeer correct zijn, het eten heel wat minder. Afgaande op de recensies mogen we geloven dat de gerechten dagvers gemaakt worden. In China, welteverstaan, om dan dagenlang in een warme wagon met de Peking Express naar Gent gebracht te worden. Het resultaat? Slappe kost, vochtige gefrituurde hapjes, en inktvis die echt naar inkt smaakt.

De ergste recensie dateert van november 2018. “VLEES VOOR VEGETARIËRS”, schrijft een zekere Hendrik. Dat klinkt als de titel van de poëziebundel van een slagersvereniging, maar voor Hendrik is het geen grap. Zijn vegetarische vriendin kreeg bami voorgeschoteld mét kip, en ze lag naar eigen zeggen al snel onwel in de zetel. Hendrik is duidelijk kwaad, en dat is hij wel vaker. In zijn enige andere recensie vergelijkt hij het Indisch eten van een van de best beoordeelde restaurants van Gent met “babyvoedsel” en klaagt hij over het gebrek aan... groentjes. Of zijn vriendin ook dan onwel in de zetel lag, is niet duidelijk - misschien wordt ze gewoon moe van haar vriend die zoals zijn TripAdvisor-soortgenoten een zeker gevoel voor drama bezit.

Groener dan Anuna

We komen binnen rond lunchtijd, en inderdaad, de bediening is zeer vriendelijk. De plek ziet eruit zoals een Chinees restaurant eruit hoort te zien. Boeddhabeeldjes, een rustgevend waterstroompje, onbegrijpelijke muziek en enkele draken met grote ogen: we zijn niet moeilijk, zulke stereotypen volstaan voor ons ruimschoots. De serveerster raadt ons meteen het lunchbuffet aan, voor een schamele elf euro, inclusief thee. We gaan voor één buffet, en één vegetarische schotel. We zochten en vonden namelijk een vegetarisch slachtoffer, om uit te testen of de slinkse kok ook haar zal foppen met stukjes kip in haar gerecht. Een zetel om onwel in te worden zien we niet in het restaurant, maar we spreken af dat onze veggie-vriendin bij het eerste stukje kip flauw moet vallen, waarop we haar zullen meenemen op een draagberrie gemaakt van sojascheuten zonder de rekening te betalen.

Maar neen: de vegetarische schotel is groener dan Anuna. Géén kip dus, al had het gerecht dat misschien wel kunnen gebruiken, want bijzonder veel valt er niet te smaken. Het buffet dan, dat is zeer wisselvallig. Met de rijst en noedels is niets mis, en ook de kip is lekker. Wel is het zo dat het eten bijzonder vet is. De gefrituurde hapjes liggen er duidelijk al een tijdje - het is intussen 13.15 uur - en zijn intussen wak geworden in het eigen vet. Ziek word je er niet van, maar blij ook niet, al zou je het de hypervriendelijke serveerster wel gunnen. Wanneer we bedenkelijk staan te kijken naar een onbestemd gefrituurd hapje dat door het eigen vet al opengevouwen is, komt de vrouw ons vriendelijk uitleggen dat het een soort curryhapje is. ‘Fijn om te weten’, is ons vriendelijk antwoord, want geen haar op ons hoofd dat eraan denkt om het hapje mee te nemen.

Ambulance? 60 euro

De Lotus zullen we niet snel aanraden aan onze vrienden en familie. Maar evenmin zullen we over het restaurant een vlammende ramprecensie schrijven op TripAdvisor. Vaak is Chinees eten in België aan de vette kant, en dat is hier niet anders. Het vegetarisch gerecht was nogal eentonig van smaak, maar had potentieel. À la carte bestellen lijkt hier gewoon een prima keuze. De Lotus is bovendien helemaal niet duur - tenzij je natuurlijk van je stoel valt bij het zien van stukjes vlees op je bord. Een ambulancerit kost sinds dit jaar namelijk 60 euro - daarmee zouden wij alvast liever een Boeddhabeeldje kopen.