Uitgetest in Gent: de slechtst scorende restaurants op Tripadvisor - Borsalino Sam Ooghe

19 april 2019

18u00 4 Gent Niemand kan zich verstoppen. Met de opkomst van sites als TripAdvisor, is elk restaurant onderworpen aan de beoordelingen van meedogenloze klanten op het internet. Goed nieuws voor plekjes met topkritieken zoals Roots en Vrijmoed, maar wat met de slechtste leerlingen van de Gentse klas? Zijn de schlemielen van het internet dan zó slecht, of valt het allemaal wel mee? Vandaag: Italiaans restaurant Borsalino, of de plek waar er volgens klanten mieren door het dessert kruipen.

Een gevoelige maag hebben we al lang niet meer, hier in Gent, want tijdens de nachtelijke escapades in onze studentenjaren proefden we voedsel dat zelfs hongerige biggen zouden afwijzen. We aten vlees, droger dan de gemiddelde Nigeriaanse zomer. Pizza’s, met mozzarellaplakjes die ongetwijfeld afkomstig waren van de melk van een koe met rokerslongen. En we dronken bier, lauw en schuimloos, uit bedenkelijke bekertjes van plastic. Keer op keer aanslagen op de culinaire kunst. Maar mieren in ons dessert? Neen, zelfs in de krochtigste krochten van onze stad, beleefden we dat nog nooit.

Toch gebeurt het, volgens een zekere Sophie R. op TripAdvisor, in restaurant Borsalino in de Vlaanderenstraat. Sophie is niet bepaald streng, trouwens. Ondanks de onbeleefde ‘bediending’, het feit dat het drinken pas na het hoofdgerecht kwam, én dat er mieren in de karamelsaus van het dessert zwommen, gaf Sophie haar restaurantbezoek toch nog twee sterren op vijf. Nipt gebuisd: het kan dus nóg erger. We denken spontaan aan een chocolademelk met de assen van uitbaters overgrootmoeder in plaats van cacaopoeder, of een levensechte pasta ‘frutti di mare’: wat tagliatelli, dode vissen, en véél microplastics.

Russisch metrostation

Met een bang hartje stappen we dus Borsalino binnen. Meteen verwarring troef, want blijkbaar bestaat het restaurant uit twee delen, Borsalino en San Marino. In deel één zit een gezin te eten, wij worden naar deel twee geleid. Borsalino is niet meteen een sfeervol restaurant, en doet nog het meest denken aan een inderhaast opgesmukte kantine. We horen geen muziek, enkel een televisieprogramma met schreeuwende personages in de hoofdrol. De bedenkelijke toiletten verwachten we eerder in een Russisch metrostation dan in een Gents centrumrestaurant, en het zoutvatje dat voor onze neus staat, lijkt zichzelf ondergeniesd te hebben.

Al hebben we misschien vooroordelen. We komen hier om een reeks te schrijven over de slechtst beoordeelde restaurants van Gent, en Borsalino staat op plaats 747 van de 802. Waar zijn dus die mieren in het eten, of die fluim in ons glas wijn? We krijgen gráág een ‘pasta punaise’ of een ‘pizza salmonella’ voorgeschoteld, want dat maakt het artikel des te leuker. Maar getuigt zo'n ingesteldheid wel van journalistieke eerlijkheid?

De waarheid is: de bediening is zéér hartelijk en de porties zijn voldoende groot. Maar bijzonder? Neen, dat is het eten niet. De pizza San Nicola is niet meteen rijkelijk belegd, met enkele tomaatjes en wat rucola, en onze frutti di mare smaakt meer naar ‘mare’ dan naar ‘frutti’. Dit restaurant rekent wellicht op toeristen, want met deze bescheiden keuken ontwikkelt zich niet te snel een markt habitués. Zeker niet wanneer je bedenkt dat een Cola 3,20 euro kost, en we in totaal 60 euro neertellen voor onze bescheiden maaltijd. Ondanks de beweringen van enkele online hysterici word je dus niét ziek van het eten - maar is dat toch het geval, dan heb je pech, want na de gepeperde rekening kan je je doktersbezoek niet meer betalen.

Parasolletje

Twee op vijf: de gemiddelde rating op TripAdvisor lijkt ons te kloppen. Al willen we toch nog even checken of er mieren zijn. We bestellen een dame blanche, speuren naar insecten, ongewervelden, kleine reptielen of een verloren tand, maar vinden gewoon een dame blanche. Het dessert vat Borsalino samen: je krijgt wat je vraagt, en ook écht niets meer. Drie bollen vanille, en de chocoladesaus, wel, meneer, die mag je zelf over je ijs kappen. Wij, restauranthouders en hardwerkende zelfstandigen, hebben wel wat beters te doen - zoals een derde tafel op anderhalf uur bedienen. Met veel melancholie denkt uw journalist intussen terug aan de tijd toen er nog een parasolletje op onze bollen ijs stond. Al was het maar om de mieren in ons dessert wat schaduw te geven - zo veel is dat toch niet gevraagd?