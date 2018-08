Uitgeregende start voor Patersholfeesten LAGE OPKOMST TIJDENS EERSTE DAG SABINE VAN DAMME

11 augustus 2018

02u47 0 Gent We hebben er weken op gewacht, maar nu de regen eindelijk terug is, is ze meteen spelbreker. De Patersholfeesten kenden gisteren een wel héél rustige start. Het was nergens druk. Gelukkig wordt voor dit weekend beter weer voorspeld.

Waren het de mogelijke (en behaalde) medailles van Nafi Thiam en de broers Borlée die het volk thuis hielden? Of was het toch die ellendige regen? Wat de reden ook was, de mensen bleven massaal weg van de Patersholfeesten gisterenavond. Waar het normaal gezien tegen 20 uur al drummen is in de Kraanlei, stond er nu geen kat op straat. De restaurantjes zaten binnen wel vol, en overdekte terrassen zaten half vol. In het Patershol zelf gelijkaardige taferelen.





Half gevuld plein

Op een normale startavond van de Patersholfeesten is het op het Kaatsspelplein makkelijker om de Lotto te winnen dan om een tafel te veroveren. Gisteren was het plein maar half gevuld. Ook bij het Huis van Alijn kon er gerust nog wat volk bij. Aan de Plotersgracht was er voor het eerst een samenzang-evenement 'Zie Ze Zingen'.





Gezellig was het er absoluut, en er werd ook enthousiast gezongen, alleen was er niet genoeg volk om écht van een geslaagde 'singalong' te kunnen spreken. Op zich is het een logische keuze om de openingsavond, waarbij het quasi om het half uur regende, over te slaan, als voor zaterdag en zondag droog en warmer weer wordt voorspeld.





De politie tekende wel present, want ook voor de Patersholfeesten wordt rekening gehouden met het terreurniveau. De oppervlakte is kleiner en de massa volk ook, maar toch worden geen risico's genomen. De Kraanlei werd afgezet met bestelwagens van de politie. Geen betonblokken en slagbomen zoals bij de Gentse Feesten dus, en ook het aantal flikken ligt een stuk lager. Maar de veiligheid is wel gegarandeerd.





Rommelmarkt

Redenen genoeg dus om af te zakken naar het Patershol dit weekend, voor een gestreken mastel, voor de rommelmarkt op zondag, of voor de optredens op het Kaatsspelplein. Ook de tentoonstelling van Mugo - Hugo Moeraert - in de brouwerij van het Caermersklooster is zeker een bezoekje waard. De kunstenaar toont er werken uit zijn twee droomwerelden, die van de goochelkunst en die van de kastelen. Hij doopte zijn expositie Zeugsteeg 7, omdat hij daar ooit woonde, met niks. Eten kreeg hij van het restaurant op het gelijkvloers, drinken van Motte van de Hotsy Totsy. Het waren andere tijden toen. Of, zoals een oudere bezoeker mijmerde: "In de verte blafte een hond." Zijn generatiegenoten bleken te weten wat hij bedoelde.