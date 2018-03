Uitgaanshotspots krijgen alcoholtesters 31 maart 2018

In de Handelsbeurs, Vooruit en Ghelamco Arena zijn sinds gisteren alcoscans te vinden. Via dat toestel kan iemand die van plan is achter het stuur plaats te nemen, testen of dit een goed idee is of niet.





Kompass Klub en Charlatan bevestigden al hun interesse, andere locaties worden onderzocht. Achter het initiatief zit het Fonds Emilie Leus dat in samenwerking met de stad Gent initiatieven op poten zet rond verkeersveiligheid en preventie van rijden onder invloed. Het Fonds werd in 2009 opgericht nadat studente geneeskunde Emilie Leus het leven liet nadat ze werd aangereden door een dronken bestuurder.





Benefietloop

Op zondag 15 april vindt ook de achtste editie van de benefietloop 9000 for Emilie plaats in Drongen. "De cijfers tonen aan dat er veel nood is aan deze initiatieven. In vier jaar tijd verdubbelde het aantal bestuurders dat betrapt werd onder invloed", zegt schepen Resul Tapmaz (sp.a). (YDS)