Uitbreiding zone 30 start in Drongen DIT JAAR IN TWEE DEELGEMEENTEN GEHELE SNELHEIDSBEPERKING ERIK DE TROYER

16 maart 2018

03u05 0 Gent Nog dit jaar zal de Gentse zone 30 uitbreiden naar gebieden buiten de stadsring. Drongen wordt quasi zeker de eerste deelgemeente waar een algemene snelheidsregel van 30 per uur zal gelden.

Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) had eerder al laten vallen dat hij snel wou beginnen met een algemene zone 30 in de deelgemeenten. Gemeenteraadslid Veli Yüksel (CD&V) informeerde naar de stand van zaken. Daaruit blijkt dat er gedacht wordt aan een zone 30 in zes deelgemeenten: Drongen, Gentbrugge (inclusief Moscou-Vogelhoek), Wondelgem, Sint-Amandsberg, Zwijnaarde en Merelbeke Station. Oostakker, Sint-Kruis-Winkel en Sint-Denijs-Westrem staan niet op de lijst. Ledeberg is vandaag al grotendeels zone 30





"We willen inderdaad nog dit jaar starten", zegt Watteeuw. "Dat zal deelgemeente per deelgemeente gebeuren. Het plan is dat Drongen kort na de heraanleg van Drongenplein zone 30 wordt. Vermoedelijk wordt Drongen de eerste plek. De zone 30 zal gelden in de bebouwde kom, met uitzondering van een aantal ontsluitingswegen waar 50 per uur zal gelden. Ook de gewestwegen worden geen zone 30. Naast Drongen willen we nog snel een tweede gebied zone 30 maken, maar welke deelgemeente dat wordt, is nog niet beslist", zegt Watteeuw.





Traag

In Drongen weet men niet goed waar men zich aan moet verwachten. "Een stuk zone 30 is logisch, maar meteen alles lijkt mij toch wat te veel van het goede", zegt Micheline Faseur van schoenen Sapristi op het Drongenplein. "En 30 kilometer per uur is ook heel traag, hé. Ik denk dat vele Drongenaars al heel tevreden zouden zijn als de stad zou toezien op de bestaande snelheidsregeling van 50 kilometer per uur, want daar houdt men zich vandaag ook al niet aan. Men racet hier voorbij de schoolpoort. Ik weet niet of de zone 30 daar veel aan zal veranderen."





Ook vanuit de oppositie komt kritiek.





"Uiteraard is meer verkeersveiligheid een goede zaak, maar een algemene zone 30 is niet altijd de oplossing, zeker niet als die gebruikt wordt als excuus om niet verder te investeren in goede infrastructuur. Een algemene zone 30 moet ook duidelijk zichtbaar zijn voor elke chauffeur", zegt Veli Yüksel (CD&V). "Met het plaatsen van een bord 'zone 30' zal de schepen er niet komen. Watteeuw belooft al zo lang dat hij de zone 30 beter wil aanduiden. Nu is het moment daar om ook te tonen dat het zal gebeuren."