Uitbater Holy Food Market naar rechtbank tegen sluiting: “Dit heeft mij al 85.000 euro verlies gekost” Mag culinaire kapel vanavond weer open? Sabine Van Damme

15 januari 2019

11u10 0 Gent Het dispuut tussen de brandweer en Ladislas Leys van de Holy Food Market wordt straks in kortgeding bekeken door de rechtbank. Leys heeft vanavond een groot feest gepland staan, en wil dat absoluut laten doorgaan. “Deze sluiting heeft mij al 85.000 euro verlies gekost, terwijl er niet eens brandgevaar is. De deur waarover het gaat, is weg.” Maar volgens de brandweer volstaat dat niet.

De brandweer noemt hem tegendraads en laks, omdat hij de vereiste veiligheidsvoorschriften consequent aan zijn laars lapt. Ladislas Leys verwijt de brandweer dan weer dat ze hem zoeken, en dat iedereen tegenwerkt. “Ja, er is mij in mei gezegd dat ik de deur moest vervangen. Maar dan moet ik langs monumentenzorg, waar ik 10 keer moet aandringen om een antwoord te krijgen over wat wel en niet mag. Dan moet stedenbouw nog een akkoord geven en moet ik het fiat van een architect krijgen. Het was eind september wanneer ik wist wat kon en mocht, en dan heb ik die deur besteld. Ze zou geleverd worden in december. Toen kreeg ik bericht van de leverancier dat er vertraging was, en dat het 10 januari zou zijn. Ik kreeg nog één keer uitstel van de brandweer. Kan ik het helpen dat die leverancier dan nog eens een week vertraging heeft?”

“Ik snap dat de bestaande deur, een elektrische glazen deur, een veiligheidsrisico kon zijn. Ik wil ook echt meewerken. Ik heb de deur dus laten uitbreken. Ze is weg. Er is geen risico meer, behalve dan een risico op inbraak, maar daar heeft de brandweer niks mee te maken. Ik heb een deurwaarder laten vaststellen dat de deur weg is en een brandpreventie-expert laten vaststellen dat alles veilig is. En daarmee ben ik dus naar de kortgedingrechter gestapt. Ik verwacht in de namiddag uitspraak. Niks te vroeg, want vanavond staat er een groot feest gepland. En dat moet doorgaan. Als de rechtbank mij gelijk geeft zal het ook doorgaan.”

Op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq klinkt het: “De brandweer is gisteren in opdracht van de burgemeester opnieuw ter plaatse geweest in de Holy Food Market, en heeft vastgesteld dat de brandveiligheid nog steeds niet gegarandeerd kan worden. Zodra de vereiste sasdeur conform de regels is geplaatst, krijgt hij een nieuw brandveiligheidsattest en kan hij weer open.”

Uitspraak in de late namiddag...