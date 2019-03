Uitbater Faja Lobi (46) zat drie dagen in Congolese cel: “Ik moest 26.000 euro betalen, waarvan de procureur de helft in zijn zak zou steken” Herbebossingsproject van Jurgen Heytens gaat gewoon door Sabine Van Damme & Lennert Hoedaert

18u41 0 Gent Jurgen Heytens van de Faja Lobi in de Vlaanderenstraat heeft 3 dagen in de gevangenis gezeten in Congo. Daar verblijft hij halftijds, omdat hij er een groot bosaanplantproject heeft. Enkele corrupte Congolezen, waaronder de procureur, dachten hem zijn geld afhandig te kunnen maken, maar kwamen van een kale reis thuis. En Jurgen, die gaat gewoon door. Er is al 2.000 hectare (!) bos aangeplant, en hij geeft er 580 mensen werk.

“Sinds 2007 heb ik het Faja Lobi Café & B&B in Gent”, vertelt Jurgen Heytens. “Maar mijn grote droom was om iets na te laten voor de toekomst. Het beste leek me een bos planten. Ik heb 2 petekinderen van ouders van Congolese afkomst. In 2011 ben ik voor het eerst naar Congo getrokken, samen met hen, zodat ze hun grootvader zouden kunnen ontmoeten. Ik ben me gaan verdiepen in herbebossing in Congo, en vond Idiofa in de provincie Kwilu daarvoor de beste locatie. Het gebied ligt op 100 kilometer van het echte woud. Door die zone te beplanten wordt het primaire woud beschermd. Idiofa ligt op 700 kilometer van Kinshasa, en is enkel bereikbaar via een zandweg van 120 kilometer. De stad heeft 150.000 inwoners, en veel dorpen errond. De bevolking pleegde er roofbouw op de natuur, de bomen werden er gekapt.”

“Daarom ben ik daar een herbebossingsproject gestart, in 2012. Sinds 2013 is er een Belgische vzw. De eerste bomen zijn nu 6 jaar oud en halen een hoogte tot 15 meter. De eerste jaren plantten we 100 hectare per jaar, nu al 600. Intussen hebben we 2.000 hectare bos aangeplant, en 580 Congolezen in dienst. We hebben ook een ziekenhuis, 3 medische centra en een school voor informatica. Het hoofdproject blijft echter streekeigen woudbomen aanplanten.”

Dit is een land in armoede waar corruptie welig tiert en iedereen zijn voordeel zoekt Jurgen Heytens

Jurgen gaat zelf jaarlijks naar Congo in het Belgische laagseizoen, van november tot maart ongeveer. Alleen ging het vorige week mis. “Dit is een land in armoede waar corruptie welig tiert en iedereen zijn voordeel zoekt. Onze eerste projectleider moest ik ontslaan omdat hij middelen stal. Het heeft veel moeite gekost hier een project met controle en structuur op te bouwen, maar alles loopt nu vlot. Alleen werd ik vorige week plots beschuldigd van fiscale fraude, omdat ik zogezegd geen belastingen had betaald voor alle werknemers. Iemand van de dienst belastingen wilde blijkbaar geld aftroggelen voor zichzelf, en de procureur speelde onder één hoedje mee. Ik zou 26.000 euro moeten betalen, waarvan hij de helft zelf op zak zou steken. Zonder enig bewijs liet hij mij opsluiten. Het viel nog mee, het was een nieuwbouw-gevangenis met een stenen vloer. Maar een bed of een toilet heb je daar niet. Eten ook niet, daarvoor moet je op vrienden rekenen. Gelukkig kreeg ik zoveel bezoek dat ik de hele gevangenis eten kon geven. En ik kende één van de cipiers, dus ik werd goed behandeld.”

“Er werd veel geld geëist om mij vrij te laten, om druk te zetten. Maar de bevolking kwam in opstand tegen mijn opsluiting. De civiele maatschappij, de federatie van ondernemers, de lokale radio’s die protestacties deden op straat en alle instanties met veel politieke verantwoordelijken belden, zelfs de gouverneur is tussengekomen. Ik werd na 3 dagen vrijgelaten.”

Iedereen heeft het over het klimaat en wat er kan gedaan worden. Hier wordt iets gedaan, maar waar blijft de steun? Jurgen Heytens

Na zijn vrijlating kreeg Jurgen de weerslag van wat er gebeurd was. “Ik voelde me geslagen, machteloos door al dit onrecht. Daarna heb ik mijn rug gerecht. Wij gaan gewoon door.” Heytens reisde 700 kilometer over zandwegen om klacht neer te leggen bij de gouverneur, en hij praatte ook met de minister van binnenlandse zaken. Met succes. Er wordt orde op zaken gesteld. “De procureur en de medewerker van de belastingdienst worden vervolgd. Blijkbaar liet die procureur trouwens zelf woudbomen kappen, wat verboden is. En in de gevangenis stelde ik vast dat er een kind van 15 vast zat. Dit heb ik meteen laten melden aan het bureau van de rechten van de mens hier in de stad. Hij is vrijgelaten. Nogmaals een verantwoordelijkheid van die procureur.”

“Dit is mijn levenswerk. Ik ga door. Ik verdien er zelf niks aan, ik woon hier in een hut en heb zelfs geen auto. Ik financier dit met eigen middelen uit de Faja Lobi in Gent, met giften en geld van sponsors. 80% van onze middelen gaat naar lonen, de rest naar infrastructuur.”

“Vorig jaar hebben we voor het eerst 50.000 euro steun gekregen van de federale overheid, maar we hopen op meer. We zoeken altijd naar geld. Ik droom van een herbebossing van 50.000 hectare. Iedereen heeft het over het klimaat en wat er kan gedaan worden. Hier wordt iets gedaan, maar waar blijft de steun? Hier gaat het geld rechtstreeks naar het project, en niet naar allerlei instanties.”

Wie de herbebossing van Faja Lobi wil steunen, kan dat via hun website.