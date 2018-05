Uitbater Coeur Catering gaat voor horecazaken in Oostends Kursaal 15 mei 2018

03u10 0 Gent Filip Derveaux neemt na 18 jaar afscheid bij Coeur Catering in Gent en zal in Oostende met 3Square uit Zwijnaarde de horecazaken uitbaten van het Kursaal.

Het gaat over de voormalige Agua del mar en Ostend Queen. De zaken staan al sinds januari leeg. "Op de benedenverdieping zullen we een betere bistro openen en de voormalige Ostend Queen kan gebruikt worden als feestzaal", licht Filip Derveaux de plannen toe. De Ostend Queen is bekend voor zijn unieke locatie op de bovenste verdieping van het Kursaal en het unieke zicht op het strand en de zee. "We beginnen eind juni met een pop-up voor de eerste vier maanden. Op die manier hebben we het zomerseizoen mee en kunnen we in oktober en november voor een volledige verbouwing gaan om dan definitief open te gaan."





Derveaux was de voorbije jaren voornamelijk actief in de catering in Gent. "Ik woon weliswaar in Middelkerke en had hier vroeger ook een bistro. Het kriebelde om terug te keren naar zee. Toen ik hoorde dat de boeken werden neergelegd van de horecazaken in het Kursaal heb ik eens geïnformeerd. Het is een mooie uitdaging."





Dag en nacht

Bij Coeur Catering zal hij alvast gemist worden. "Er zijn niet genoeg woorden om Filip te bedanken voor alles wat hij voor de catering heeft betekend. Als er iemand zijn stempel heeft gedrukt, dag en nacht heeft klaargestaan en ontelbare brandjes heeft geblust, dan is het Filip wel", klinkt het het cateringbedrijf. (LBB)