Uitbater bakkerij krijgt 30 maanden cel 28 juni 2018

02u42 0 Gent Uitbater van een bakkerij in de Bevrijdingslaan in Gent is zo pas veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en 20.800 euro boete voor mensenhandel, inbreuken op de welzijnswetgeving en schuldig verzuim.

Op 10 januari van vorig jaar kropen twee werknemers door het oog van de naald na een CO-vergiftiging, door een slecht werkende oven en een gebrek aan afzuiging. De slachtoffers werden door de uitbater naar buiten gesleept en voor dood achtergelaten op de parking van de Carrefour naast de zaak. De hulpdiensten belde hij niet op. Nochtans had hij daar de tijd voor, want op de camerabeelden was te zien hoe hij verschillende andere telefoontjes pleegde. B. E. kreeg ook een exploitatieverbod van drie jaar. De bakkerij zelf moet van de rechtbank drie jaar sluiten en kreeg een boete van 96.000 euro, waarvan 60.000 euro effectief. De zaak is sinds de feiten gesloten. De slachtoffers overleefden de CO-vergiftiging. Een van hen lag acht dagen in een coma en is sindsdien gedeeltelijk doof. Hij sukkelt ook met zijn ademhaling en urineblaas. (JEW)