Sabine Van Damme

07 november 2018

09u33 0 Gent Gault&Millau riep Souvenir maandag uit tot 'Nieuwkomer van het Jaar'. Is dat terecht? Absoluut. De IJslandse kok Vilhjalmur Hilmar Sigurdarson kan toveren met groenten. Hij en zijn vrouw Joke Michiel startten hun Souvernir op in Ieper, maar verhuisden een half jaar geleden naar Gent. In dat opzicht zijn ze dus niet echt 'nieuw', ze zijn gewoon verhuisd, en hebben hier hun score van 15,5 bij Gault&Millau terug gewonnen.

De gastvrouw stelt ons een 'carte-blanchemenu' voor van 5, 7 of 9 gangen. De menu's bevatten nooit vlees, wel vis, en vooral veel groenten. De keuze aan de chef laten lijkt ons leuk, bescheiden als we zijn kiezen we voor vijf gangen. Mijn tafelgenoot neemt ook de bijhorende wijn, ik ben chauffeur-van-dienst en drink dus water. Na het huisaperitief dan toch, dat meteen de toon zet. De tijmsiroop met bruine rum smaakt verrassend én lekker. "Wij geven gewoon veel bestek, kies maar wat je gebruikt, we vullen tijdig aan", klinkt het luchtig bij de vrolijke zaalmedewerkers. Makkelijk.

De amuses smaken zo mogelijk nog beter dan ze eruit zien, en als eerste gerecht krijgen we geroosterde sla met een vinegraitte van vlierbloesem (foto). Het idee dat sla enkel een ornament is wordt hier keihard van tafel geveegd. Nooit geweten dat een simpele bladgroente zoveel smaak kon hebben. De sepia in eigen nat met twee soorten paddenstoelen is minstens even smaakvol. Volgende gang: gebarbecuede aardappelen met een sausje op basis van gerookte mossels. De saus geeft een stevige zoute toets, zonder te storen. Het hoofdgerecht bestaat uit gestoomde kabeljauw, gelakt met een coulis van krabbetjes, met peterseliewortel en een sausje van het loof van raapjes. Zelfs als we kritisch willen zijn, op deze gerechten valt gewoon niks aan te merken. Ook de verschillende wijnen vallen telkens in de smaak aan de overkant van de tafel, ook al wordt hier geen enkele 'klassieke' wijn geschonken.

Het dessert ten slotte is een mousse van laurier met gekarameliseerde appeltjes en gezouten karamelijs. Opnieuw: hemels. Als er dan toch één puntje van kritiek moet zijn: de akoestiek in de zaal. Het rustgevende interieur met beige en aardekleur dempt te weinig het rumoer. We betalen 180 euro. Niet weinig, maar voor deze kwaliteit mag dat. (VDS)