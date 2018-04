Uit de doppen kijken op vernieuwde Dampoortrotonde 10 april 2018

02u50 0 Gent Echt klaar zijn de werken nog niet, maar de Dampoortrotonde is wel weer toegankelijk voor het autoverkeer. Wie het moeilijke kruispunt nu oprijdt, kijkt maar beter uit z'n ogen, want er zijn de voorbije week op liefst twee plaatsen verkeerslichten bijgeplaatst.

Die moeten ervoor zorgen dat het verkeer komende van het door file geplaagde Dok Zuid vlotter de rotonde kan oprijden. De lichten ter hoogte van de Hagelandkaai stonden er al, om het busverkeer een vrijgeleide te geven. Ook tussen de op- en afrit van de Antwerpsesteenweg stonden al lichten. Maar nu staan er ook vlak voor de afslag naar Dok Zuid, én voor de af- en oprit van de Kasteellaan.





Verapazbrug

Omdat Dok Zuid momenteel nog een nieuw wegdek krijgt, is het nog niet duidelijk of de ingrepen het gewenste effect zullen hebben. Daarvoor is het wachten tot na de paasvakantie. Wel staat vast dat de enige échte oplossing voor het Dampoortknooppunt de bouw van de langverwachte Verapazbrug is. Daar wordt al meer dan 15 jaar over gesproken, maar van een effectieve brug is er nog steeds geen spoor. Die brug zou het verkeer van de stadsring rechtstreeks naar de Afrikanlaan brengen, zonder Dok Zuid of de Dampoort te moeten gebruiken.





(VDS)