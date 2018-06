UGent wil minder vliegen 06 juni 2018

De medewerkers van de UGent zullen minder vaak het vliegtuig nemen. Indien een verplaatsing op minder dan zes uur kan met de trein of bus dan zal men het vliegtuig links laten liggen. Zo wil de universiteit haar ecologische voetafdruk verkleinen. Er werden 80 bestemmingen, vooral in buurlanden, opgelijst waar niet meer op gevlogen wordt.





Naar schatting 15% van de totale CO2-uitstoot van de UGent is veroorzaakt door dienstreizen. Voor 60 steden is vliegen sowieso geen optie meer. Dat geldt bijvoorbeeld voor Londen waar nog vaak op gevlogen werd, maar waar men met de trein in twee uur kan staan. Voor nog 20 andere steden geldt dat trein of bus de voorkeur krijgt op vliegen. De universiteit wil voortaan ook de CO2-uitstoot van elke UGent-vliegreis compenseren. (EDG)