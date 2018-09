UGent wil kinderen virtueel leren fietsen 05 september 2018

02u32 0 Gent De UGent werkt aan een systeem om kinderen te leren fietsen met behulp van virtual reality. Het gaat dan niet om het fietsen op zich, maar wel om het spotten van gevaarlijke situaties.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) mocht gisteren als eerste het systeem testen in Gent. Met een 3D-bril kan men een virtueel parcours afleggen. Een pupil-scanner bekijkt in welke richting de fietser kijkt. In de virtuele wereld word men geconfronteerd met alledaagse gevaarlijke toestanden zoals een wagen die rechts wil afslaan en een fietser de pas afsnijdt.





"We mikken op kinderen van 9 à 10 jaar oud. Zij zijn traditioneel de leeftijdsgroep die voor het eerst alleen de straat op mogen met de fiets. Met deze bril kunnen we kijken of ze het verkeer goed lezen en de juiste beslissingen nemen", zegt onderzoeker Linus Zeuwts van de vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen. "De komende maanden zullen we het systeem testen op 200 leerlingen. Als de onderzoeksfase achter de rug is, willen we dit als een werkpakket aan alle scholen bezorgen. Dat kan laagdrempelig. We maken een app voor op de smartphone. Dan nog een goedkope 3D-bril en een joystick voor het sturen."





Minister Weyts geeft de onderzoekers van de Gentse universiteit 175.000 euro om dat pakket te realiseren.





"We moeten uit die vicieuze cirkel van ouders die fietsen naar school te gevaarlijk vinden omwille van het drukke autoverkeer, en daarom zelf de kinderen met de wagen afzetten. Dit kan daarbij helpen."





(EDG)