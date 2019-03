UGent-vrouwen staken voor gelijkheid Yannick De Spiegeleir

15u12 1 Gent Aan het rectoraat in de Sint-Pietersnieuwstraat verzamelden vrijdagmiddag een 300-tal vrouwelijke werknemers van de UGent en sympathisanten voor een ‘walkout tegen seksisme en discriminatie’.

Vandaag is het internationale dag voor de rechten van de vrouw. Reden genoeg voor de vrouwelijke werknemers van de Universiteit Gent om voor het derde jaar op rij een actie op poten te zetten voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen aan de UGent.

“Het nieuwe rectorenteam heeft al belangrijke stappen gezet in de richting van een meer zorgzame universiteit. De dagelijkse praktijk aan de universiteit is echter nog altijd ook een van discriminatie, seksisme, stress en concurrentie. Het beleid moet snel vertaald worden in actie en resultaten, en dit voor alle studenten en medewerkers aan UGent”, klinkt het.

Barrières

De actievoerders eisen onder meer een betere instroom en doorstroom van mensen met een migratieachtergrond aan de UGent en een betere doorstroom van vrouwen. “Vandaag studeren meer vrouwelijke studenten af dan mannelijke, maar slechts 22 percent van de hoogleraren is vrouw. De barrières voor vrouwen bij wervingselecties en evaluaties dienen volledig weggewerkt te worden. We moeten komen tot een volwaardige gendergelijkheid in onderwijs en werk.”

Bij de goedkeuring van het nieuwe diversiteitsplan vorige week vrijdag gaf de raad van bestuur van de UGent al te kennen werk te willen maken van deze eisen.

De Amerikaanse feministe Nina Power geeft nog een lezing in de UGent en ’s avonds volgt een mars tegen seksisme.