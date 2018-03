UGent-vrouwen leggen werk neer om 15.27 uur 09 maart 2018

De Internationale Vrouwendag ging gisteren aan de UGent gepaard met een massale vrouwenstaking. Om exact 15.27 uur legden heel wat vrouwelijke docenten en proffen het werk neer. Overal ter wereld verdienen vrouwen nog steeds minder geld voor hetzelfde werk als mannen. Omgerekend worden vrouwen - gemiddeld - voor een volledige werkdag maar tot 15.27 uur betaald. Het perfecte uur dus om op straat te komen en te verzamelen voor het rectoraat in de Sint-Pietersnieuwstraat, waar koekjes, thee en toespraken voorzien waren.





Daar kwam verrassend veel volk op af, ook een heel groot deel solidaire mannen. Want vrouwendag draait niet om bloemen krijgen of complimenten, maar om échte gelijkwaardigheid, in de hele maatschappij. En daar zijn ook veel mannen voorstander van. (VDS)





