UGent verbiedt verkoop van sterkedrank door studentenvereniging Yannick De Spiegeleir

03 maart 2019

19u36

Bron: Mediahuis 0 Gent De Universiteit Gent heeft een verkoopactie van wodka in een studenten-lokaal in de kelder van Blandijn aan banden gelegd. Dat staat te lezen in de Mediahuiskranten. “Alcohol schenken, zonder vergunning kan niet”, klinkt het bij de UGent.

Studentenkring Slavia bestaat veertig jaar en wilde dat jubileum graag in de kijker zetten door gepersonaliseerde wodka aan de man te brengen, maar dat gaat dus niet door. “We hebben de studenten erop gewezen dat ze een vergunning nodig hebben om sterkedrank te schenken”, klinkt het bij de de persdienst van de UGent. De vereniging besliste meteen zelf om de verkoop stil te leggen. Verdere sancties zullen er niet volgen, maar de universiteit wil wel bekijken hoe ze studentenverenigingen in de toekomst kan sensibiliseren rond de reglementering over de verkoop van alcohol. “Het is niet de bedoeling dat ze drinken actief promoten”, klinkt het nog.