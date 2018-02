UGent test met licht of je suikerziekte hebt 01 februari 2018

02u52 0 Gent De Universiteit van Gent laat zich niet onbetuigd tijdens het Lichfestival. Wie het gisteren droog wilde houden, was aan het juiste adres in de UFO in de Sint-Pietersnieuwstraat.

In het complex richt de UGent tijdens het festival een 'Licht Lab' in. Bezoekers kunnen er ontdekken wat er allemaal mogelijk is met licht. Zo kan je aan één van de standen testen of je suikerziekte hebt door middel van een proef met licht. Andere interactieve demonstraties die de moeite waard zijn: een infrarood-selfie van jezelf maken, levende schilderijen creëren of een driedimensionale scan van jezelf laten maken met behulp van lichtpulsen. In totaal kan je in het 'UGent Licht Lab' aan twintig proeven deelnemen verdeeld over verschillende thema's van gezondheid tot technologie. Het Licht Lab opent gelijk de deuren met de start van het Lichtfestival telkens van 19 tot 24 uur. Behalve op zondag wanneer het festival een uurtje vroeger start om 18 uur. (YDS)