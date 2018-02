UGent-studenten steken transgenders hart onder de riem 14 februari 2018

02u52 0 Gent Op het studentenplein in de Sint-Pietersnieuwstraat hebben studenten gisteren een actie georganiseerd om transgenders een hart onder de riem te steken.

"Dat transgenderrechten nog een moeilijk thema zijn, blijkt uit de gemengde reacties die volgden op de moedige beslissing van VTM-journalist Bo Van Spilbeeck. Er waren veel warme en bemoedigende woorden, maar jammer genoeg mochten we ook getuigen zijn van enkele onverdraagzame reacties. Dat maakt het niet makkelijker om zo'n beslissing te nemen, nochtans vaak de enige oplossing voor transgenders. Vandaag willen wij een duidelijk signaal geven voor een warme en inclusieve samenleving", zegt studentenvertegenwoordigster Sarah Van Acker, één van de organisatoren van de actie. Ook Stefan Wyckmans, bestuurslid van Wel Jong Niet Hetero, nam het woord. "Weten jullie wat non-binair betekent?", wierp hij tijdens zijn speech op. "Het bekent dat iemand zich niet volledig thuis voelt binnen het man of vrouw zijn. Voor mij betekent het vrijheid. Zo experimenteer ik zelf graag met make-up." Ook professoren Gita Deneckere en Eva Brems namen het woord. Professor Petra De Sutter, zelf een transgender, verbleef in het buitenland, maar sprak een videoboodschap in om haar steun uit te spreken voor het initiatief. Studenten konden ook in gesprek gaan met organisaties als Cavaria, T-jong of de Dienst Welzijn van Gent. (YDS)