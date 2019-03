UGent-rector spreekt lof uit over ‘klimaatspijbelaars’: “Hun kracht schuilt in keuze om te spijbelen” Yannick De Spiegeleir

01 maart 2019

19u28 0 Gent Rik Van de Walle, rector van de Universiteit Gent, gaat niet in op de vraag van vakbondsorganisatie ACOD om het personeel een dienstvrijstelling te verlenen en studenten vrij te stellen van verplichte onderwijsactiviteiten tijdens de geplande klimaatstaking op 15 maart. “De kracht van de acties van ‘klimaatspijbelaars’ schuilt net voor een groot deel in het feit dat ze ‘spijbelen’.”

Om zoveel mogelijk UGent-personeel en –studenten te mobiliseren voor de klimaatstaking lanceerde ACOD donderdag een oproep richting de rector om hen een dienstvrijstelling te verlenen zodat ze geen sanctie riskeren. Van de Walle liet op sociale media eerder al blijken dat hij de klimaatmarsen en –acties een warme hart toedraagt. Toch heeft hij beslist om niet in te gaan op de vraag van de vakbond.

“De kracht van de acties van ‘klimaatspijbelaars’ schuilt net voor een groot deel in het feit dat ze ‘spijbelen’. In het feit dat ze initiatief nemen zonder zich te laten afremmen door de vraag of het wel mag. In het feit dat ze afwijken van de orde van de dag en zo vragen doen rijzen over die orde van de dag”, zegt Van de Walle in een open brief aan personeel en studenten. “Het belang van de klimaatacties is groot. Zo groot, dat ik ze niet wil versmachten binnen het kader van een institutionele goedkeuring.”

Het ACOD hoopt op zijn beurt dat studenten en personeelsleden die kiezen om deel te nemen aan de klimaatstaking correct behandeld worden. “Het zou niet rechtvaardig zijn om straks een bepaalde groep te sanctioneren", luidt het.